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В Киеве раскрыли правду о новом решении по мобилизации
В Киеве раскрыли правду о новом решении по мобилизации - РИА Новости, 26.12.2023
В Киеве раскрыли правду о новом решении по мобилизации
Новый закон о мобилизации на Украине не решит ни одной проблемы страны, заявил бывший спикер Верховной Рады Украины и лидер межфракционного объединения... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T15:49
2023-12-26T15:49
2023-12-26T16:36
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Новый закон о мобилизации на Украине не решит ни одной проблемы страны, заявил бывший спикер Верховной Рады Украины и лидер межфракционного объединения "Разумная политика" Дмитрий Разумков "Страна.ua"."Есть законопроекты, где можно использовать принцип win-win, а здесь законопроект, который можно использовать по принципу lose-lose, то есть, проигравшие все", — сказал он.При этом, по его словам, вопрос выстраивание системы мобилизации так и остался нерешенным."Это пытаются сделать абсолютно идиотскими шагами, в течении очень короткого промежутка времени. Хотя должны были заниматься на протяжении двух лет", — заявил Разумков.Этот законопроект нарушает Конституцию Украины, заключил политик.Владимир Зеленский на пресс-конференции 19 декабря впервые с цифрами затронул тему новой масштабной мобилизации: сообщил, что к нему обратились из генерального штаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно еще 450-500 тысяч человек. Мобилизация в таком виде, по словам Зеленского, обойдется Украине в 500 миллиардов гривен (13,4 миллиарда долларов). Позднее секретарь совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что мобилизация такого количества человек займет как минимум год.
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В Киеве раскрыли правду о новом решении по мобилизации
Экс-спикер Рады Разумков: от закона о мобилизации проиграет вся Украина