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"Повсюду ракеты". Генерал ВСУ пришел в ужас от ошибки Зеленского - РИА Новости, 26.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:48 26.12.2023
https://ria.ru/20231226/ukraina-1918218896.html
"Повсюду ракеты". Генерал ВСУ пришел в ужас от ошибки Зеленского
"Повсюду ракеты". Генерал ВСУ пришел в ужас от ошибки Зеленского - РИА Новости, 26.12.2023
"Повсюду ракеты". Генерал ВСУ пришел в ужас от ошибки Зеленского
Президент Владимир Зеленский не способен решить проблему, вызванную российскими дронами по всей линии фронта, заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T15:48
2023-12-26T15:48
специальная военная операция на украине
технологии
россия
владимир зеленский
сергей кривонос
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Президент Владимир Зеленский не способен решить проблему, вызванную российскими дронами по всей линии фронта, заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос в интервью телеканалу "NEWSROOM"."Количество российских дронов достигает такого количества, такого массового применения, что они повсюду на маршрутах передвижения наших войск к линии фронта, как грибы в лесу после дождя. А мы тратим средства непонятно на какие вещи и дальше будем проигрывать. А учитывая, что они применяют камеры ночного видения, то и в ночи покоя не будет", — отметил он.По словам генерала, руководство страны не инвестирует средства в развитие военной экономики, а вместо этого занимается "благоустройством Киева". Он добавил, что сейчас российская армия имеет преимущество над ВСУ не только в БПЛА, но и артиллерии."Власть ничего не делает, чтобы исправить эту ситуацию. Я уже не говорю о том огромном количестве боеприпасов, которое нам необходимо. &lt;…&gt; Может самим уже надо делать, а не говорить, что мы не способны и что повсюду долетят российские ракеты, они может и долетят куда-угодно, &lt;…&gt; но власти не способны ничего сделать ввиду своей некомпетентности", — резюмировал он.Ранее 17 декабря корреспондент РИА Новости сообщил, что первую ночную версию российского ударного FPV-дрона "Гастелло" успешно протестировали в зоне спецоперации. Новая разработка позволит бойцам эффективно работать по целям в темное время суток, когда обычные коптеры применяться не могут.FPV-дрон "Гастелло" начали производить в России в августе 2023 года. Модель создавалась с учетом пожеланий участников СВО. Беспилотник работает по принципу First Person View (FPV, вид от первого лица) - оператор, управляющий им, может видеть изображение с видеокамеры при помощи монитора, видеошлема или видеоочков.
https://ria.ru/20231226/pobeda-1918077492.html
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технологии, россия, владимир зеленский, сергей кривонос, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Россия, Владимир Зеленский, Сергей Кривонос, Вооруженные силы Украины
"Повсюду ракеты". Генерал ВСУ пришел в ужас от ошибки Зеленского

Генерал Кривонос: Зеленский не способен противостоять российским дронам

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Президент Владимир Зеленский не способен решить проблему, вызванную российскими дронами по всей линии фронта, заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос в интервью телеканалу "NEWSROOM".
"Количество российских дронов достигает такого количества, такого массового применения, что они повсюду на маршрутах передвижения наших войск к линии фронта, как грибы в лесу после дождя. А мы тратим средства непонятно на какие вещи и дальше будем проигрывать. А учитывая, что они применяют камеры ночного видения, то и в ночи покоя не будет", — отметил он.
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По словам генерала, руководство страны не инвестирует средства в развитие военной экономики, а вместо этого занимается "благоустройством Киева". Он добавил, что сейчас российская армия имеет преимущество над ВСУ не только в БПЛА, но и артиллерии.
"Власть ничего не делает, чтобы исправить эту ситуацию. Я уже не говорю о том огромном количестве боеприпасов, которое нам необходимо. <…> Может самим уже надо делать, а не говорить, что мы не способны и что повсюду долетят российские ракеты, они может и долетят куда-угодно, <…> но власти не способны ничего сделать ввиду своей некомпетентности", — резюмировал он.
Ранее 17 декабря корреспондент РИА Новости сообщил, что первую ночную версию российского ударного FPV-дрона "Гастелло" успешно протестировали в зоне спецоперации. Новая разработка позволит бойцам эффективно работать по целям в темное время суток, когда обычные коптеры применяться не могут.
FPV-дрон "Гастелло" начали производить в России в августе 2023 года. Модель создавалась с учетом пожеланий участников СВО. Беспилотник работает по принципу First Person View (FPV, вид от первого лица) - оператор, управляющий им, может видеть изображение с видеокамеры при помощи монитора, видеошлема или видеоочков.
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