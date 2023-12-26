https://ria.ru/20231226/ukraina-1918208938.html

В глубине страны. Польский генерал раскрыл маневр России против Украины

В глубине страны. Польский генерал раскрыл маневр России против Украины - РИА Новости, 26.12.2023

В глубине страны. Польский генерал раскрыл маневр России против Украины

Россия перешла в наступление с целью прорыва украинской обороны и разгрома ВСУ, заявил в интервью Gazeta Wyborcza генерал Вальдемар Скшипчак. РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T15:13

2023-12-26T15:13

2023-12-26T17:58

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Россия перешла в наступление с целью прорыва украинской обороны и разгрома ВСУ, заявил в интервью Gazeta Wyborcza генерал Вальдемар Скшипчак."Русские с начала конфликта в четыре-пять раз увеличили производство боеприпасов, ракет, танков. Российская армия с мая этого года получает качественно новую технику, которая активно используется на поле боя, именно это позволяет им наращивать преимущество", — сказал он.По его мнению, оно настолько большое, что украинцам сейчас приходится только защищаться."Речь идет не о том, чтобы удержать во что бы то ни стало тактические объекты. <...> А о том, чтобы украинская оборона не рухнула, в том числе и в глубине страны, чтобы ВСУ смогли отразить российское наступление и лишить их наступательного потенциала", — считает Скшипчак. Генерал приходит к выводу, что те территории, которые сейчас занимают россияне, украинцам уже не вернутьУкраинское контрнаступление началось 4 июня, но ни на одном направлении ВСУ не удалось добиться значимых успехов. Как констатировал президент России Владимир Путин, "контрнаступ" обернулся провалом.На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.В Кремле же отметили, что чем раньше киевский режим поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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в мире, вальдемар скшипчак, украина, россия, сша, владимир зеленский, вооруженные силы украины