В глубине страны. Польский генерал раскрыл маневр России против Украины
Генерал Скшипчак: ВС России пошли в наступление для разгрома ВСУ
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Россия перешла в наступление с целью прорыва украинской обороны и разгрома ВСУ, заявил в интервью Gazeta Wyborcza генерал Вальдемар Скшипчак.
"Русские с начала конфликта в четыре-пять раз увеличили производство боеприпасов, ракет, танков. Российская армия с мая этого года получает качественно новую технику, которая активно используется на поле боя, именно это позволяет им наращивать преимущество", — сказал он.
По его мнению, оно настолько большое, что украинцам сейчас приходится только защищаться.
"Речь идет не о том, чтобы удержать во что бы то ни стало тактические объекты. <...> А о том, чтобы украинская оборона не рухнула, в том числе и в глубине страны, чтобы ВСУ смогли отразить российское наступление и лишить их наступательного потенциала", — считает Скшипчак.
Генерал приходит к выводу, что те территории, которые сейчас занимают россияне, украинцам уже не вернуть
Украинское контрнаступление началось 4 июня, но ни на одном направлении ВСУ не удалось добиться значимых успехов. Как констатировал президент России Владимир Путин, "контрнаступ" обернулся провалом.
Генерал приходит к выводу, что те территории, которые сейчас занимают россияне, украинцам уже не вернуть
Украинское контрнаступление началось 4 июня, но ни на одном направлении ВСУ не удалось добиться значимых успехов. Как констатировал президент России Владимир Путин, "контрнаступ" обернулся провалом.
На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
В Кремле же отметили, что чем раньше киевский режим поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
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