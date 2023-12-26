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Кулеба уверен, что Украина получит еще 50 миллиардов евро от ЕС - РИА Новости, 26.12.2023
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14:13 26.12.2023
https://ria.ru/20231226/ukraina-1918178520.html
Кулеба уверен, что Украина получит еще 50 миллиардов евро от ЕС
Кулеба уверен, что Украина получит еще 50 миллиардов евро от ЕС - РИА Новости, 26.12.2023
Кулеба уверен, что Украина получит еще 50 миллиардов евро от ЕС
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил уверенность, что Киев получит дополнительные 50 миллиардов евро от Евросоюза, несмотря на вето,... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T14:13
2023-12-26T14:13
в мире
украина
венгрия
дмитрий кулеба
евросоюз
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил уверенность, что Киев получит дополнительные 50 миллиардов евро от Евросоюза, несмотря на вето, наложенное Венгрией на предоставление этой помощи. "Решение о том, что Украина получит эти деньги, будет. Остался один вопрос: или это сделают все 27 стран вместе, все члены ЕС включая Венгрию... или эти деньги выделят 26 стран ЕС без Венгрии", - заявил Кулеба в эфире украинского телемарафона. Ранее Венгрия на саммите в Брюсселе заблокировала увеличение многолетнего бюджета ЕС на 2024-2027 годы, включая 50 миллиардов евро на макрофинансовую помощь Киеву. Глава Евросовета Шарль Мишель в пятницу отмечал, что новый внеочередной саммит ЕС по финансированию Украины пройдет в конце января - начале февраля 2024 года.
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в мире, украина, венгрия, дмитрий кулеба, евросоюз
В мире, Украина, Венгрия, Дмитрий Кулеба, Евросоюз
Кулеба уверен, что Украина получит еще 50 миллиардов евро от ЕС

Кулеба: Украина получит еще 50 миллиардов евро от ЕС, несмотря на вето Венгрии

© AP Photo / Valentyn OgirenkoМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© AP Photo / Valentyn Ogirenko
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил уверенность, что Киев получит дополнительные 50 миллиардов евро от Евросоюза, несмотря на вето, наложенное Венгрией на предоставление этой помощи.
"Решение о том, что Украина получит эти деньги, будет. Остался один вопрос: или это сделают все 27 стран вместе, все члены ЕС включая Венгрию... или эти деньги выделят 26 стран ЕС без Венгрии", - заявил Кулеба в эфире украинского телемарафона.
Ранее Венгрия на саммите в Брюсселе заблокировала увеличение многолетнего бюджета ЕС на 2024-2027 годы, включая 50 миллиардов евро на макрофинансовую помощь Киеву. Глава Евросовета Шарль Мишель в пятницу отмечал, что новый внеочередной саммит ЕС по финансированию Украины пройдет в конце января - начале февраля 2024 года.
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В миреУкраинаВенгрияДмитрий КулебаЕвросоюз
 
 
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