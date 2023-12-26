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В одном шаге. В Польше сообщили Зеленскому ужасные новости о Черном море - РИА Новости, 26.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:08 26.12.2023 (обновлено: 14:26 26.12.2023)
https://ria.ru/20231226/ukraina-1918176171.html
В одном шаге. В Польше сообщили Зеленскому ужасные новости о Черном море
В одном шаге. В Польше сообщили Зеленскому ужасные новости о Черном море - РИА Новости, 26.12.2023
В одном шаге. В Польше сообщили Зеленскому ужасные новости о Черном море
Россия будет постепенно добиваться все больших успехов в конфликте, вплоть до лишения Украины выхода к Черному мору, цитирует издание Do Rzeczy польского... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T14:08
2023-12-26T14:26
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
польша
евросоюз
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Россия будет постепенно добиваться все больших успехов в конфликте, вплоть до лишения Украины выхода к Черному мору, цитирует издание Do Rzeczy польского эксперта Яцека Бартосяка."Я ожидаю — и это самое главное — все более и более наглядных доказательств того, что Украина не получает столько боеприпасов, сколько должна, и что у Запада этих боеприпасов просто-напросто нет. Вместе с тем Москва может достичь своей цели и отрезать Украину от торговых путей через Черное море", — считает он.Если Россия продолжит развивать наступление, то вполне возможны мятежи среди солдат ВСУ и даже отстранение военного командования от принятия решений, допустил политолог."Полагаю, что мы находимся в одном шаге от краха украинского государства", — подчеркнул Бартосяк.Пока в России наблюдается экономический рост, бывшая советская республика уже не в состоянии нормально функционировать, резюмировал он.ВСУ с 4 июня начали контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но они не смогли преодолеть даже тактическую оборону российских войск и понесли серьезные потери.На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
https://ria.ru/20231226/ukraina-1918104971.html
https://ria.ru/20231226/vintovka-1917998019.html
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в мире, россия, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, польша, евросоюз, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Польша, Евросоюз, НАТО
В одном шаге. В Польше сообщили Зеленскому ужасные новости о Черном море

Do Rzeczy: Украина может вскоре лишиться выхода к Черному морю

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Россия будет постепенно добиваться все больших успехов в конфликте, вплоть до лишения Украины выхода к Черному мору, цитирует издание Do Rzeczy польского эксперта Яцека Бартосяка.

"Я ожидаю — и это самое главное — все более и более наглядных доказательств того, что Украина не получает столько боеприпасов, сколько должна, и что у Запада этих боеприпасов просто-напросто нет. Вместе с тем Москва может достичь своей цели и отрезать Украину от торговых путей через Черное море", — считает он.
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Если Россия продолжит развивать наступление, то вполне возможны мятежи среди солдат ВСУ и даже отстранение военного командования от принятия решений, допустил политолог.

"Полагаю, что мы находимся в одном шаге от краха украинского государства", — подчеркнул Бартосяк.
Пока в России наблюдается экономический рост, бывшая советская республика уже не в состоянии нормально функционировать, резюмировал он.

ВСУ с 4 июня начали контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но они не смогли преодолеть даже тактическую оборону российских войск и понесли серьезные потери.
На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныПольшаЕвросоюзНАТО
 
 
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