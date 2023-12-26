В одном шаге. В Польше сообщили Зеленскому ужасные новости о Черном море
Do Rzeczy: Украина может вскоре лишиться выхода к Черному морю
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Россия будет постепенно добиваться все больших успехов в конфликте, вплоть до лишения Украины выхода к Черному мору, цитирует издание Do Rzeczy польского эксперта Яцека Бартосяка.
"Я ожидаю — и это самое главное — все более и более наглядных доказательств того, что Украина не получает столько боеприпасов, сколько должна, и что у Запада этих боеприпасов просто-напросто нет. Вместе с тем Москва может достичь своей цели и отрезать Украину от торговых путей через Черное море", — считает он.
"Я ожидаю — и это самое главное — все более и более наглядных доказательств того, что Украина не получает столько боеприпасов, сколько должна, и что у Запада этих боеприпасов просто-напросто нет. Вместе с тем Москва может достичь своей цели и отрезать Украину от торговых путей через Черное море", — считает он.
Если Россия продолжит развивать наступление, то вполне возможны мятежи среди солдат ВСУ и даже отстранение военного командования от принятия решений, допустил политолог.
"Полагаю, что мы находимся в одном шаге от краха украинского государства", — подчеркнул Бартосяк.
"Полагаю, что мы находимся в одном шаге от краха украинского государства", — подчеркнул Бартосяк.
Пока в России наблюдается экономический рост, бывшая советская республика уже не в состоянии нормально функционировать, резюмировал он.
ВСУ с 4 июня начали контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но они не смогли преодолеть даже тактическую оборону российских войск и понесли серьезные потери.
ВСУ с 4 июня начали контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но они не смогли преодолеть даже тактическую оборону российских войск и понесли серьезные потери.
На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.