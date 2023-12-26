https://ria.ru/20231226/ukraina-1918176171.html

В одном шаге. В Польше сообщили Зеленскому ужасные новости о Черном море

В одном шаге. В Польше сообщили Зеленскому ужасные новости о Черном море - РИА Новости, 26.12.2023

В одном шаге. В Польше сообщили Зеленскому ужасные новости о Черном море

Россия будет постепенно добиваться все больших успехов в конфликте, вплоть до лишения Украины выхода к Черному мору, цитирует издание Do Rzeczy польского... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T14:08

2023-12-26T14:08

2023-12-26T14:26

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Россия будет постепенно добиваться все больших успехов в конфликте, вплоть до лишения Украины выхода к Черному мору, цитирует издание Do Rzeczy польского эксперта Яцека Бартосяка."Я ожидаю — и это самое главное — все более и более наглядных доказательств того, что Украина не получает столько боеприпасов, сколько должна, и что у Запада этих боеприпасов просто-напросто нет. Вместе с тем Москва может достичь своей цели и отрезать Украину от торговых путей через Черное море", — считает он.Если Россия продолжит развивать наступление, то вполне возможны мятежи среди солдат ВСУ и даже отстранение военного командования от принятия решений, допустил политолог."Полагаю, что мы находимся в одном шаге от краха украинского государства", — подчеркнул Бартосяк.Пока в России наблюдается экономический рост, бывшая советская республика уже не в состоянии нормально функционировать, резюмировал он.ВСУ с 4 июня начали контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но они не смогли преодолеть даже тактическую оборону российских войск и понесли серьезные потери.На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.

https://ria.ru/20231226/ukraina-1918104971.html

https://ria.ru/20231226/vintovka-1917998019.html

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в мире, россия, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, польша, евросоюз, нато