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Историк считает, что США сдадут Украину - РИА Новости, 26.12.2023
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13:29 26.12.2023 (обновлено: 15:12 26.12.2023)
https://ria.ru/20231226/ukraina-1918160482.html
Историк считает, что США сдадут Украину
Историк считает, что США сдадут Украину - РИА Новости, 26.12.2023
Историк считает, что США сдадут Украину
Вскоре США сдадут Украину, а сейчас американцы пытаются компенсировать свои неудачи в постсоветской республике в Евразии, заявил РИА Новости турецкий историк и... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T13:29
2023-12-26T15:12
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АНТАКЬЯ, 26 дек — РИА Новости. Вскоре США сдадут Украину, а сейчас американцы пытаются компенсировать свои неудачи в постсоветской республике в Евразии, заявил РИА Новости турецкий историк и политический аналитик Мехмет Перинчек. "Мы не можем рассматривать последние атаки РПК (Рабочая партия Курдистана, запрещена в Турции как террористическая) в отдельности от планов США по региону в целом. Вашингтон видит РПК и YPG (курдские Отряды народной самообороны – ред.) в качестве своих фундаментальных союзников в регионе. Планы РПК и США в регионе совпадают. Активизация РПК совпала с событиями в Газе, с планами Тель-Авива по созданию проекта "Большого Курдистана". Для реализации этого проекта необходимо "растоптать" Палестину, расчленить Турцию, Иран, Ирак и Сирию", - заявил собеседник агентства. По словам Перинчека, напряженность в Восточном Средиземноморье также является частью этого плана. "США, создавая базы, направляя авианосцы в регион, ставят цель сдерживать Турцию. Планы США на Украине потерпели неудачу. Эту неудачу признают уже как западные центры, так и администрация Киева. Мы входим в период, когда США "сдадут" Украину. Сейчас США компенсируют свои неудачи на Украине в Евразии, находясь в поисках какой-либо двери для реализации своих планов в регионе", - сказал историк. Эксперт напомнил, что во второй половине января планируется встреча стран астанинского формата по Сирии. "Это хорошая возможность. Турция, Россия, Иран и Сирия должны воспользоваться этой возможностью для очистки региона от террористических образований. Необходимо принятие решений и четкого плана", - сказал он, отметив необходимость восстановления отношений Анкары и Дамаска.
https://ria.ru/20231226/ssha-1918014006.html
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в мире, сша, украина
В мире, США, Украина
Историк считает, что США сдадут Украину

Турецкий историк Перинчек: США вскоре сдадут Украину из-за краха своих планов

© AP Photo / Jose Luis MaganaФлаги США
Флаги США - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© AP Photo / Jose Luis Magana
Флаги США. Архивное фото
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АНТАКЬЯ, 26 дек — РИА Новости. Вскоре США сдадут Украину, а сейчас американцы пытаются компенсировать свои неудачи в постсоветской республике в Евразии, заявил РИА Новости турецкий историк и политический аналитик Мехмет Перинчек.
"Мы не можем рассматривать последние атаки РПК (Рабочая партия Курдистана, запрещена в Турции как террористическая) в отдельности от планов США по региону в целом. Вашингтон видит РПК и YPG (курдские Отряды народной самообороны – ред.) в качестве своих фундаментальных союзников в регионе. Планы РПК и США в регионе совпадают. Активизация РПК совпала с событиями в Газе, с планами Тель-Авива по созданию проекта "Большого Курдистана". Для реализации этого проекта необходимо "растоптать" Палестину, расчленить Турцию, Иран, Ирак и Сирию", - заявил собеседник агентства.
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По словам Перинчека, напряженность в Восточном Средиземноморье также является частью этого плана.
"США, создавая базы, направляя авианосцы в регион, ставят цель сдерживать Турцию. Планы США на Украине потерпели неудачу. Эту неудачу признают уже как западные центры, так и администрация Киева. Мы входим в период, когда США "сдадут" Украину. Сейчас США компенсируют свои неудачи на Украине в Евразии, находясь в поисках какой-либо двери для реализации своих планов в регионе", - сказал историк.
Эксперт напомнил, что во второй половине января планируется встреча стран астанинского формата по Сирии.
"Это хорошая возможность. Турция, Россия, Иран и Сирия должны воспользоваться этой возможностью для очистки региона от террористических образований. Необходимо принятие решений и четкого плана", - сказал он, отметив необходимость восстановления отношений Анкары и Дамаска.
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