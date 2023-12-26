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Эксперт: Киев запустит тотальную мобилизацию, пытаясь продлить свою агонию - РИА Новости, 26.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:54 26.12.2023
https://ria.ru/20231226/ukraina-1918123807.html
Эксперт: Киев запустит тотальную мобилизацию, пытаясь продлить свою агонию
Эксперт: Киев запустит тотальную мобилизацию, пытаясь продлить свою агонию - РИА Новости, 26.12.2023
Эксперт: Киев запустит тотальную мобилизацию, пытаясь продлить свою агонию
Законопроект об изменениях в мобилизации на Украине – это подготовка Киева к тотальной мобилизации и лишь способ продлить свою агонию, "абсолютно крепостное... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T11:54
2023-12-26T11:54
специальная военная операция на украине
в мире
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украина
россия
игорь коротченко
владимир зеленский
алексей данилов
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Законопроект об изменениях в мобилизации на Украине – это подготовка Киева к тотальной мобилизации и лишь способ продлить свою агонию, "абсолютно крепостное право", заявил РИА Новости во вторник главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. Новый законопроект, внесенный в Верховную раду, предполагает отмену отсрочки от призыва для студентов, получающих второе и третье высшее образование, и сужение круга имеющих право на отсрочку по уходу за инвалидами. Кроме того, предлагается снизить предельный призывной возраст с 27 до 25 лет, после чего мужчины будут подлежать не призыву на срочную службу, а мобилизации. Как вариант, предлагается отменить срочную службу и ввести базовую общевойсковую подготовку для всех граждан от 18 до 25 лет. "Это фактически тотальная мобилизация на войну с Россией, а для правящей верхушки в Киеве - способ продлить свою агонию, а также заработать новые десятки миллионов долларов путем коррупционных схем… Очень драконовские меры, включая мобилизацию людей третьей группы инвалидности", - сказал Коротченко. По его словам, предложение отменить срочную службу - это "тактическая уловка" для того, чтобы снизить накал негатива, который сопровождает новый законопроект среди украинского населения. Законопроект также предусматривает получение повесток через электронный кабинет. Военнообязанных и резервистов, которые вовремя не явились в воинские части, ждут ограничения: запрет на выезд за границу, проведение операций с движимым и недвижимым имуществом и тому подобное. "Это абсолютно крепостное право, где каждый мужчина от 18 до 60 лет становится потенциальным пушечным мясом. А в случае, если ты отказался от этого, соответственно, ты превращаешься даже не в отброса общества, тебя лишают всего: имущества, квартиры, денег", - сказал эксперт. Владимир Зеленский на пресс-конференции 19 декабря впервые с цифрами затронул тему новой масштабной мобилизации: сообщил, что к нему обратились из генерального штаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно еще 450-500 тысяч человек. Мобилизация в таком виде, по словам Зеленского, обойдется Украине в 500 миллиардов гривен (13,4 миллиарда долларов). Позднее секретарь совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что мобилизация такого количества человек займет как минимум год.
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в мире, киев, украина, россия, игорь коротченко, владимир зеленский, алексей данилов, верховная рада украины, вооруженные силы украины, совет национальной безопасности и обороны украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Россия, Игорь Коротченко, Владимир Зеленский, Алексей Данилов, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины
Эксперт: Киев запустит тотальную мобилизацию, пытаясь продлить свою агонию

Коротченко: тотальная мобилизация на Украине станет попыткой продлить агонию

© РИА Новости / Евгений Котенко | Перейти в медиабанкПризывники в украинскую армию на одном из призывных пунктов в Киеве
Призывники в украинскую армию на одном из призывных пунктов в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости / Евгений Котенко
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Призывники в украинскую армию на одном из призывных пунктов в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Законопроект об изменениях в мобилизации на Украине – это подготовка Киева к тотальной мобилизации и лишь способ продлить свою агонию, "абсолютно крепостное право", заявил РИА Новости во вторник главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Новый законопроект, внесенный в Верховную раду, предполагает отмену отсрочки от призыва для студентов, получающих второе и третье высшее образование, и сужение круга имеющих право на отсрочку по уходу за инвалидами. Кроме того, предлагается снизить предельный призывной возраст с 27 до 25 лет, после чего мужчины будут подлежать не призыву на срочную службу, а мобилизации. Как вариант, предлагается отменить срочную службу и ввести базовую общевойсковую подготовку для всех граждан от 18 до 25 лет.
«
"Это фактически тотальная мобилизация на войну с Россией, а для правящей верхушки в Киеве - способ продлить свою агонию, а также заработать новые десятки миллионов долларов путем коррупционных схем… Очень драконовские меры, включая мобилизацию людей третьей группы инвалидности", - сказал Коротченко.
По его словам, предложение отменить срочную службу - это "тактическая уловка" для того, чтобы снизить накал негатива, который сопровождает новый законопроект среди украинского населения.
Законопроект также предусматривает получение повесток через электронный кабинет. Военнообязанных и резервистов, которые вовремя не явились в воинские части, ждут ограничения: запрет на выезд за границу, проведение операций с движимым и недвижимым имуществом и тому подобное.
"Это абсолютно крепостное право, где каждый мужчина от 18 до 60 лет становится потенциальным пушечным мясом. А в случае, если ты отказался от этого, соответственно, ты превращаешься даже не в отброса общества, тебя лишают всего: имущества, квартиры, денег", - сказал эксперт.
Владимир Зеленский на пресс-конференции 19 декабря впервые с цифрами затронул тему новой масштабной мобилизации: сообщил, что к нему обратились из генерального штаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно еще 450-500 тысяч человек. Мобилизация в таком виде, по словам Зеленского, обойдется Украине в 500 миллиардов гривен (13,4 миллиарда долларов). Позднее секретарь совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что мобилизация такого количества человек займет как минимум год.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
25 декабря, 16:50
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 25.12.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевУкраинаРоссияИгорь КоротченкоВладимир ЗеленскийАлексей ДаниловВерховная Рада УкраиныВооруженные силы УкраиныСовет национальной безопасности и обороны Украины
 
 
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