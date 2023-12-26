https://ria.ru/20231226/ukraina-1918104971.html
Два варианта. В США высказались о переговорах с Россией
Два варианта. В США высказались о переговорах с Россией - РИА Новости, 26.12.2023
Два варианта. В США высказались о переговорах с Россией
Военная мощь Запада ослабла, равно как и его интерес к Украине, передает телеканал CNBC. РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T10:34
2023-12-26T10:34
2023-12-26T10:46
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Военная мощь Запада ослабла, равно как и его интерес к Украине, передает телеканал CNBC. "Еще один год войны, несомненно, истощил военные ресурсы Запада и политический аппетит к поддержанию огромных объемов военной помощи Украине", — говорится в публикации. В статье отмечается, что без значительных поставок оружия Киеву его переговоры с Москвой неизбежны."Конечно, Украина сейчас не хочет вести переговоры <…> но, учитывая обстоятельства, у нее не будет другого выбора", — заявил изданию аналитик по Европе и России Марио Бикарски.По его мнению, если появятся признаки того, что Запад перестает поддерживать ВСУ, Россия может рассматривать это как возможность для закрепления успехов. Отставной американский генерал-лейтенант Стивен Твитти увидел два варианта развития конфликта: либо он станет замороженным, либо Россия победит при условии, что Запад станет меньше помогать Украине. ВСУ с 4 июня начали контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но они не смогли преодолеть даже тактическую оборону российских войск и понесли серьезные потери. На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
https://ria.ru/20231225/ukraine-1917784444.html
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в мире, россия, украина, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США
Два варианта. В США высказались о переговорах с Россией
CNBC: Запад истощил военные ресурсы и политический аппетит к Украине
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости.
Военная мощь Запада ослабла, равно как и его интерес к Украине, передает телеканал CNBC
.
"Еще один год войны, несомненно, истощил военные ресурсы Запада и политический аппетит к поддержанию огромных объемов военной помощи Украине", — говорится в публикации.
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В статье отмечается, что без значительных поставок оружия Киеву его переговоры с Москвой неизбежны.
"Конечно, Украина сейчас не хочет вести переговоры <…> но, учитывая обстоятельства, у нее не будет другого выбора", — заявил изданию аналитик по Европе и России Марио Бикарски.
По его мнению, если появятся признаки того, что Запад перестает поддерживать ВСУ, Россия может рассматривать это как возможность для закрепления успехов.
Отставной американский генерал-лейтенант Стивен Твитти увидел два варианта развития конфликта: либо он станет замороженным, либо Россия победит при условии, что Запад станет меньше помогать Украине.
ВСУ с 4 июня начали контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском
и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО
и вооруженные зарубежной техникой. Но они не смогли преодолеть даже тактическую оборону российских войск и понесли серьезные потери.
На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС
начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
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