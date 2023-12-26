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СМИ: украинцев предложили вносить в реестр должников за неявку в военкомат - РИА Новости, 26.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
08:40 26.12.2023
https://ria.ru/20231226/ukraina-1918082932.html
СМИ: украинцев предложили вносить в реестр должников за неявку в военкомат
СМИ: украинцев предложили вносить в реестр должников за неявку в военкомат - РИА Новости, 26.12.2023
СМИ: украинцев предложили вносить в реестр должников за неявку в военкомат
Новый законопроект о мобилизации предлагает вносить в реестр должников за неявку в военкомат (территориальный центр комплектования и социальной поддержки -... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T08:40
2023-12-26T08:40
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
верховная рада украины
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Новый законопроект о мобилизации предлагает вносить в реестр должников за неявку в военкомат (территориальный центр комплектования и социальной поддержки - далее - военкомат) и вводить ограничения, в частности, на права распоряжаться средствами, управлять транспортом и получать водительские права, сообщает украинское издание "Страна" в Telegram-канале. Накануне вечером украинский кабмин внес в Верховную раду законопроект о мобилизации. В нем, в частности, предлагается отменить срочную службу, отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. Также документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней со дня объявления мобилизации или в течение 20 дней с даты ее продолжения прибыть в военкомат, независимо от получения повестки. Нижняя планка возраста для мобилизации, согласно законопроекту, снижается с 27 до 25 лет. "Ответственность за неявку в военкомат по новому законопроекту. Вводится новое положение. Для граждан, которые нарушили законодательство о мобилизации, могут быть применены "временные меры". Они вносятся в реестр должников", - говорится в сообщении, опубликованном. По информации "Страны", таким гражданам в законопроекте предлагается запретить выезд за границу, проводить операции с движимым и недвижимым имуществом, ограничить в праве управлять транспортом и получении водительского удостоверения, ограничить право распоряжаться средствами и другими ценностями. Предполагается, что эти меры будут аннулироваться по сообщению руководителя военкомата. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
https://ria.ru/20231226/ukraina-1918078890.html
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РИА Новости
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5
4.7
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в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины
СМИ: украинцев предложили вносить в реестр должников за неявку в военкомат

"Страна": на Украине хотят вносить за неявку в военкомат в реестр должников

© РИА Новости / Евгений Котенко | Перейти в медиабанкПризывники в украинскую армию на одном из призывных пунктов в Киеве
Призывники в украинскую армию на одном из призывных пунктов в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости / Евгений Котенко
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Призывники в украинскую армию на одном из призывных пунктов в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Новый законопроект о мобилизации предлагает вносить в реестр должников за неявку в военкомат (территориальный центр комплектования и социальной поддержки - далее - военкомат) и вводить ограничения, в частности, на права распоряжаться средствами, управлять транспортом и получать водительские права, сообщает украинское издание "Страна" в Telegram-канале.
Накануне вечером украинский кабмин внес в Верховную раду законопроект о мобилизации. В нем, в частности, предлагается отменить срочную службу, отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. Также документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней со дня объявления мобилизации или в течение 20 дней с даты ее продолжения прибыть в военкомат, независимо от получения повестки. Нижняя планка возраста для мобилизации, согласно законопроекту, снижается с 27 до 25 лет.
«
"Ответственность за неявку в военкомат по новому законопроекту. Вводится новое положение. Для граждан, которые нарушили законодательство о мобилизации, могут быть применены "временные меры". Они вносятся в реестр должников", - говорится в сообщении, опубликованном.
По информации "Страны", таким гражданам в законопроекте предлагается запретить выезд за границу, проводить операции с движимым и недвижимым имуществом, ограничить в праве управлять транспортом и получении водительского удостоверения, ограничить право распоряжаться средствами и другими ценностями. Предполагается, что эти меры будут аннулироваться по сообщению руководителя военкомата.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
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