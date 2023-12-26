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В Раде заявили об отсутствии денег на масштабную мобилизацию
В Раде заявили об отсутствии денег на масштабную мобилизацию - РИА Новости, 26.12.2023
В Раде заявили об отсутствии денег на масштабную мобилизацию
У Киева нет денег, чтобы мобилизовать полмиллиона человек, заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в комментарии YouTube-каналу "Украинская правда". РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T07:27
2023-12-26T07:27
2023-12-26T12:04
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. У Киева нет денег, чтобы мобилизовать полмиллиона человек, заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в комментарии YouTube-каналу "Украинская правда"."Думаю, господин президент немного ошибся, не полмиллиарда (гривен нужно на мобилизацию 500 тысяч человек. — Прим. ред.), а больше, если по тем цифрам, которые у нас. У нас таких денег нет, очевидно", — сказал политик. Он напомнил, что оборонный бюджет на 2024 год сократился на 300 миллиардов гривен (почти восемь миллиардов долларов) по сравнению с 2023-м. "Уже очевидно: цифры не бьются. Нет таких денег. Только Норвегия разрешила свои деньги тратить на военные нужды. Все остальные партнеры никогда не дадут на это денег", — заключил Железняк. Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 19 декабря впервые с цифрами затронул тему новой масштабной мобилизации. По его словам, Генштаб просит направить в войска дополнительно 450-500 тысяч человек. Мобилизация в таком виде, по словам Зеленского, обойдется Украине в 500 миллиардов гривен (13,4 миллиарда долларов).Позднее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что мобилизация такого количества человек займет как минимум год. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
https://ria.ru/20231226/zelenskiy-1918077333.html
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В мире, Украина, Верховная Рада Украины, Владимир Зеленский, Алексей Данилов, Вооруженные силы Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Киев
В Раде заявили об отсутствии денег на масштабную мобилизацию
Депутат Рады: бюджет Украины не имеет денег на мобилизацию 500 тысяч человек