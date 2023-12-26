https://ria.ru/20231226/ukraina-1918075038.html
"Точно не победим". Разведчик ВСУ рассказал о новой проблеме Украины
"Точно не победим". Разведчик ВСУ рассказал о новой проблеме Украины - РИА Новости, 26.12.2023
"Точно не победим". Разведчик ВСУ рассказал о новой проблеме Украины
Украина не сможет одержать победу из-за низкой подготовки и плохой физической формы мобилизованных, заявил в интервью каналу "Бутусов ПЛЮС" разведчик из 1-го... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T04:55
2023-12-26T04:55
2023-12-26T04:55
в мире
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владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Украина не сможет одержать победу из-за низкой подготовки и плохой физической формы мобилизованных, заявил в интервью каналу "Бутусов ПЛЮС" разведчик из 1-го батальона 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ с позывным "Оладушек"."Нам нужна молодежь. Я все понимаю, для сохранения генофонда, для этого всего нужно, чтобы молодежь развивалась, а старики шли <...>. Но так мы точно не победим", — пожаловался разведчик.Боевик ВСУ обратил особое внимание на снижение качества человеческого ресурса. Украинские военкомы забирают больных мужчин, а солдаты, за долгое время получившие несколько ранений, уже не могут выполнять задачи так, как раньше.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года.
https://ria.ru/20231226/vsu-1918073677.html
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В мире, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
"Точно не победим". Разведчик ВСУ рассказал о новой проблеме Украины
Разведчик ВСУ: Украина не победит из-за низкого качества человеческого ресурса