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В Верховной раде заявили о замедлении процесса мобилизации - РИА Новости, 26.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
01:59 26.12.2023
https://ria.ru/20231226/ukraina-1918069575.html
В Верховной раде заявили о замедлении процесса мобилизации
В Верховной раде заявили о замедлении процесса мобилизации - РИА Новости, 26.12.2023
В Верховной раде заявили о замедлении процесса мобилизации
Процесс мобилизации на Украине сильно замедлился в последнее время, заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T01:59
2023-12-26T01:59
в мире
украина
владимир зеленский
верховная рада украины
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Процесс мобилизации на Украине сильно замедлился в последнее время, заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник Службы безопасности Украины Роман Костенко агентству Укринформ. Отвечая на вопрос, обсуждается ли в данный момент демобилизация призывников, Костенко заявил, что процесс мобилизации существенно замедлился, что не позволяет заменять призывников новыми мобилизованными. "Государству нужно мобилизовать людей в зависимости от числа демобилизованных призывников. Это может стать большой проблемой, поскольку мобилизация значительно замедлилась в последнее время", - заявил Костенко. Ранее украинский парламентарий Марьяна Безуглая сообщала о подготовке законопроекта о мобилизации. Он, в частности, предполагает отмену отсрочки от призыва на военную службу студентов призывного возраста, получающих второе и третье высшее образование, также предлагает сузить круг лиц, имеющих право на отсрочку от призыва по уходу за инвалидами. Также он предлагает снизить предельный призывной возраст с 27 до 25 лет, отменить срочную службу, ввести базовую общевойсковую подготовку сроком до трех месяцев для всех граждан в возрасте от 18 до 25 лет и предоставить отпуск 90 дней без разделения на части тем, кто служит более 24 месяцев, из них 12 месяцев в зоне боевых действий. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
https://ria.ru/20231226/ukraina-1918068803.html
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в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
В Верховной раде заявили о замедлении процесса мобилизации

Костенко: процесс мобилизации на Украине сильно замедлился

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Процесс мобилизации на Украине сильно замедлился в последнее время, заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник Службы безопасности Украины Роман Костенко агентству Укринформ.
Отвечая на вопрос, обсуждается ли в данный момент демобилизация призывников, Костенко заявил, что процесс мобилизации существенно замедлился, что не позволяет заменять призывников новыми мобилизованными.
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"Государству нужно мобилизовать людей в зависимости от числа демобилизованных призывников. Это может стать большой проблемой, поскольку мобилизация значительно замедлилась в последнее время", - заявил Костенко.
Ранее украинский парламентарий Марьяна Безуглая сообщала о подготовке законопроекта о мобилизации. Он, в частности, предполагает отмену отсрочки от призыва на военную службу студентов призывного возраста, получающих второе и третье высшее образование, также предлагает сузить круг лиц, имеющих право на отсрочку от призыва по уходу за инвалидами. Также он предлагает снизить предельный призывной возраст с 27 до 25 лет, отменить срочную службу, ввести базовую общевойсковую подготовку сроком до трех месяцев для всех граждан в возрасте от 18 до 25 лет и предоставить отпуск 90 дней без разделения на части тем, кто служит более 24 месяцев, из них 12 месяцев в зоне боевых действий.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
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