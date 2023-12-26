https://ria.ru/20231226/ukraina-1918068803.html

На Украине снимут отсрочку по мобилизации для части инвалидов, пишут СМИ

На Украине снимут отсрочку по мобилизации для части инвалидов, пишут СМИ - РИА Новости, 26.12.2023

На Украине снимут отсрочку по мобилизации для части инвалидов, пишут СМИ

Отсрочка по призыву во время мобилизации на Украине не будет касаться инвалидов третьей группы, сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на пояснительную записку РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T01:47

2023-12-26T01:47

2023-12-26T01:47

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Отсрочка по призыву во время мобилизации на Украине не будет касаться инвалидов третьей группы, сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на пояснительную записку к законопроекту о мобилизации. "Новация по отсрочке - для 1-й и 2-й группы инвалидности. 3-ю группу убрали. Интересный момент - отсрочка для женщин - если они пребывают в декрете до 3 лет ребенка или если ребенок нуждается в уходе до 6 лет, а также беременные женщины. Отсрочка будет предоставляться только действующим депутатам Верховной Рады - все прошлые созывы подлежат мобилизации", - сообщает издание. Как отмечается, на сельские, поселковые и городские советы возложили полномочия обеспечивать организацию призыва граждан, доводить до их сведения распоряжение руководителей военных администраций и руководства военкоматов о мобилизации и вызове военнообязанных. Кроме того, сельские, поселковые и городские советы должны обеспечивать прибытие граждан на сборные пункты, добавляет издание. Согласно сообщению, местные госадминистрации получают полномочие оповещать и обеспечивать прибытие граждан на сборные пункты и в военные части. Предприятия и организации обязаны обеспечивать оповещение и прибытие граждан, которых призывают по мобилизации, пишет издание. Также отмечается, что граждане теперь обязаны регистрироваться в электронном кабинете призывника, военнообязанного, резервиста, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. Все военнообязанные должны в течение 60 дней со дня объявления мобилизации или в течение 20 дней с даты ее продолжения прибыть в военкомат, независимо от получения повестки. Уважительные причины для неприбытия - препятствия стихийного характера, болезнь гражданина и смерть близкого родственника (родители, супруги, дети, родные братья, сестры, деды, бабушки) или близких родственников жены, указывает издание. Во время мобилизации все граждане Украины от 18 до 60 лет должны иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их военкомат, при этом разделения по полу нет, добавляет издание. Согласно изданию, отсрочка положена студентам только дневной или дуальной формы обучения, получающим уровень образования выше, чем предыдущий по тому же направлению, а также докторантам. А отсрочка для педработников и научных сотрудников - только если они работают на полную ставку. Издание также пишет, что, согласно новым правилам, бронь получают чиновники категории "А", а категории "Б" и "В" - только до 50% от общего количества военнообязаных. Как указывает издание, также вводится базовая военная служба сроком до пяти месяцев для всех граждан младше 25 лет, от прохождения которой освобождаются инвалиды, те, кто уже прошли военную подготовку, а также лица, которые прошли военную подготовку до получения гражданства Украины. Издание добавляет, что нижняя планка возраста для мобилизации снижается с 27 до 25 лет. Кроме того, согласно изданию, полиция получает дополнительные полномочия в "осуществлении мероприятий" по оповещению военнообязанных и совместно с военкоматами имеет право задерживать и доставлять в военкомат призывников, которые нарушили законодательство о мобилизации. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.

https://ria.ru/20231226/kiev-1918068158.html

https://ria.ru/20231225/ukraina-1918061080.html

https://ria.ru/20231226/sdelka-1918066301.html

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в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины, вооруженные силы украины