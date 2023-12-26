Рейтинг@Mail.ru
В Кремле не обсуждают введение наказания за обсуждение последствий ударов - РИА Новости, 26.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:12 26.12.2023 (обновлено: 13:24 26.12.2023)
https://ria.ru/20231226/udary-1918151919.html
В Кремле не обсуждают введение наказания за обсуждение последствий ударов
В Кремле не обсуждают введение наказания за обсуждение последствий ударов - РИА Новости, 26.12.2023
В Кремле не обсуждают введение наказания за обсуждение последствий ударов
Кремль не ведет обсуждений о введении уголовной ответственности за обсуждение в соцсетях последствий ударов, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T13:12
2023-12-26T13:24
специальная военная операция на украине
дмитрий песков
безопасность
россия
феодосия
республика крым
вооруженные силы украины
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/07/1843384504_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bb69beb2bf398f7c702e45ee30753d57.jpg
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Кремль не ведет обсуждений о введении уголовной ответственности за обсуждение в соцсетях последствий ударов, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил о вражеской атаке минувшей ночью в районе Феодосии. По его словам, территория порта города оцеплена, вспыхнувший пожар был локализован, на месте работают профильные службы, жители нескольких домов отселены. Он также сообщал, что в результате атаки один человек погиб и двое ранено. В свою очередь Минобороны РФ сообщило, что в ходе отражения удара ВСУ поврежден большой десантный корабль "Новочеркасск" в Феодосии."У нас не ведется этих обсуждений, поэтому неизвестно, ведутся ли они где-то, ничего не могу сказать по этому поводу", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как считают в Кремле, настало ли время решить вопрос с уголовной ответственностью за публикацию в соцсетях последствий ударов.
https://ria.ru/20231226/krym-1918104875.html
россия
феодосия
республика крым
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/07/1843384504_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_805ecc886c9671c64830456011cc8692.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий песков, безопасность, россия, феодосия, республика крым, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Песков, Безопасность, Россия, Феодосия, Республика Крым, Вооруженные силы Украины, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Кремле не обсуждают введение наказания за обсуждение последствий ударов

Песков: в Кремле не обсуждают ответственность за обсуждение последствий ударов

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВид на Кремль с Парящего моста в парке "Зарядье" в Москве
Вид на Кремль с Парящего моста в парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Вид на Кремль с Парящего моста в парке "Зарядье" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Кремль не ведет обсуждений о введении уголовной ответственности за обсуждение в соцсетях последствий ударов, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил о вражеской атаке минувшей ночью в районе Феодосии. По его словам, территория порта города оцеплена, вспыхнувший пожар был локализован, на месте работают профильные службы, жители нескольких домов отселены. Он также сообщал, что в результате атаки один человек погиб и двое ранено. В свою очередь Минобороны РФ сообщило, что в ходе отражения удара ВСУ поврежден большой десантный корабль "Новочеркасск" в Феодосии.
"У нас не ведется этих обсуждений, поэтому неизвестно, ведутся ли они где-то, ничего не могу сказать по этому поводу", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как считают в Кремле, настало ли время решить вопрос с уголовной ответственностью за публикацию в соцсетях последствий ударов.
Ликвидация последствий атаки на Феодосию со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
Спецслужбы вычислили всех выложивших видео ударов по Крыму
Вчера, 10:34
 
Специальная военная операция на УкраинеДмитрий ПесковБезопасностьРоссияФеодосияРеспублика КрымВооруженные силы УкраиныУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала