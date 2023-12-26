https://ria.ru/20231226/udary-1918151919.html
В Кремле не обсуждают введение наказания за обсуждение последствий ударов
В Кремле не обсуждают введение наказания за обсуждение последствий ударов - РИА Новости, 26.12.2023
В Кремле не обсуждают введение наказания за обсуждение последствий ударов
Кремль не ведет обсуждений о введении уголовной ответственности за обсуждение в соцсетях последствий ударов, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T13:12
2023-12-26T13:12
2023-12-26T13:24
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дмитрий песков
безопасность
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республика крым
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Кремль не ведет обсуждений о введении уголовной ответственности за обсуждение в соцсетях последствий ударов, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил о вражеской атаке минувшей ночью в районе Феодосии. По его словам, территория порта города оцеплена, вспыхнувший пожар был локализован, на месте работают профильные службы, жители нескольких домов отселены. Он также сообщал, что в результате атаки один человек погиб и двое ранено. В свою очередь Минобороны РФ сообщило, что в ходе отражения удара ВСУ поврежден большой десантный корабль "Новочеркасск" в Феодосии."У нас не ведется этих обсуждений, поэтому неизвестно, ведутся ли они где-то, ничего не могу сказать по этому поводу", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как считают в Кремле, настало ли время решить вопрос с уголовной ответственностью за публикацию в соцсетях последствий ударов.
https://ria.ru/20231226/krym-1918104875.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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В Кремле не обсуждают введение наказания за обсуждение последствий ударов
Песков: в Кремле не обсуждают ответственность за обсуждение последствий ударов