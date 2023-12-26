https://ria.ru/20231226/udary-1918151919.html

В Кремле не обсуждают введение наказания за обсуждение последствий ударов

В Кремле не обсуждают введение наказания за обсуждение последствий ударов - РИА Новости, 26.12.2023

В Кремле не обсуждают введение наказания за обсуждение последствий ударов

Кремль не ведет обсуждений о введении уголовной ответственности за обсуждение в соцсетях последствий ударов, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T13:12

2023-12-26T13:12

2023-12-26T13:24

специальная военная операция на украине

дмитрий песков

безопасность

россия

феодосия

республика крым

вооруженные силы украины

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/07/1843384504_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bb69beb2bf398f7c702e45ee30753d57.jpg

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Кремль не ведет обсуждений о введении уголовной ответственности за обсуждение в соцсетях последствий ударов, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил о вражеской атаке минувшей ночью в районе Феодосии. По его словам, территория порта города оцеплена, вспыхнувший пожар был локализован, на месте работают профильные службы, жители нескольких домов отселены. Он также сообщал, что в результате атаки один человек погиб и двое ранено. В свою очередь Минобороны РФ сообщило, что в ходе отражения удара ВСУ поврежден большой десантный корабль "Новочеркасск" в Феодосии."У нас не ведется этих обсуждений, поэтому неизвестно, ведутся ли они где-то, ничего не могу сказать по этому поводу", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как считают в Кремле, настало ли время решить вопрос с уголовной ответственностью за публикацию в соцсетях последствий ударов.

https://ria.ru/20231226/krym-1918104875.html

россия

феодосия

республика крым

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

дмитрий песков, безопасность, россия, феодосия, республика крым, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр