https://ria.ru/20231226/udar-1918328736.html
"Хезболла" сообщила об ударах по позициям израильской армии на границе
"Хезболла" сообщила об ударах по позициям израильской армии на границе - РИА Новости, 26.12.2023
"Хезболла" сообщила об ударах по позициям израильской армии на границе
Бойцы шиитского движения "Хезболлах" во вторник нанесли удары по ряду позиций израильской армии в приграничных районах, в том числе по нескольким группам... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T22:03
2023-12-26T22:03
2023-12-26T22:03
в мире
ливан
хезболла
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/07/1901229293_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1907855e84268daa08dc691265342482.jpg
ЮЖНЫЙ ЛИВАН, 26 дек – РИА Новости. Бойцы шиитского движения "Хезболлах" во вторник нанесли удары по ряду позиций израильской армии в приграничных районах, в том числе по нескольким группам военных, сообщило движение в пресс-релизах. "Бойцы исламского сопротивления атаковали с воздуха недавно созданный штаб израильской армии в районе поселения Кирьят-Шмона с помощью дрона-камикадзе и нанесли точные удары", - сообщило движение. Также бойцы "Хезболлах" отчитались об ударах по району аль-Багдади, военной базе Забдин, штабу 91-й дивизии израильской армии. Согласно заявлению движения, удары нанесены также по группе израильских военных в районе Рахеб, в рядах противника есть погибшие и раненые. Еще одна группа военных подверглась удару бойцов "Хезболлах" в районе Рамия, в результате зафиксированы "прямые попадания". Израильские СМИ сообщили во вторник об атаке БПЛА-камикадзе в Верхней Галилее, гибели военного у границы с Ливаном, а также ранении израильского гражданина в результате падения запущенного из Ливана снаряда в поселении Адамит. В свою очередь Армия обороны Израиля сообщила о ранении девяти военных в результате обстрела поселения Шомера противотанковой ракетой, когда солдаты пытались эвакуировать пострадавшего в результате предыдущего обстрела.
https://ria.ru/20231110/tunneli-1908529287.html
https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html
ливан
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/07/1901229293_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1f4c02e26d62193f649d9e209dc41434.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ливан, хезболла, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Ливан, Хезболла, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
"Хезболла" сообщила об ударах по позициям израильской армии на границе
Ливанская "Хезболла" сообщила об ударах по позициям израильской армии на границе
ЮЖНЫЙ ЛИВАН, 26 дек – РИА Новости. Бойцы шиитского движения "Хезболлах" во вторник нанесли удары по ряду позиций израильской армии в приграничных районах, в том числе по нескольким группам военных, сообщило движение в пресс-релизах.
"Бойцы исламского сопротивления атаковали с воздуха недавно созданный штаб израильской армии в районе поселения Кирьят-Шмона с помощью дрона-камикадзе и нанесли точные удары", - сообщило движение.
Туннели сектора Газа приведут Израиль в ад
Также бойцы "Хезболлах" отчитались об ударах по району аль-Багдади, военной базе Забдин, штабу 91-й дивизии израильской армии.
Согласно заявлению движения, удары нанесены также по группе израильских военных в районе Рахеб, в рядах противника есть погибшие и раненые.
Еще одна группа военных подверглась удару бойцов "Хезболлах" в районе Рамия, в результате зафиксированы "прямые попадания".
Израильские СМИ сообщили во вторник об атаке БПЛА-камикадзе в Верхней Галилее, гибели военного у границы с Ливаном
, а также ранении израильского гражданина в результате падения запущенного из Ливана снаряда в поселении Адамит.
В свою очередь Армия обороны Израиля
сообщила о ранении девяти военных в результате обстрела поселения Шомера противотанковой ракетой, когда солдаты пытались эвакуировать пострадавшего в результате предыдущего обстрела.
Неважно, как закончится война в Газе: Израиль уже проиграл