https://ria.ru/20231226/udar-1918328736.html

"Хезболла" сообщила об ударах по позициям израильской армии на границе

"Хезболла" сообщила об ударах по позициям израильской армии на границе - РИА Новости, 26.12.2023

"Хезболла" сообщила об ударах по позициям израильской армии на границе

Бойцы шиитского движения "Хезболлах" во вторник нанесли удары по ряду позиций израильской армии в приграничных районах, в том числе по нескольким группам... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T22:03

2023-12-26T22:03

2023-12-26T22:03

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ЮЖНЫЙ ЛИВАН, 26 дек – РИА Новости. Бойцы шиитского движения "Хезболлах" во вторник нанесли удары по ряду позиций израильской армии в приграничных районах, в том числе по нескольким группам военных, сообщило движение в пресс-релизах. "Бойцы исламского сопротивления атаковали с воздуха недавно созданный штаб израильской армии в районе поселения Кирьят-Шмона с помощью дрона-камикадзе и нанесли точные удары", - сообщило движение. Также бойцы "Хезболлах" отчитались об ударах по району аль-Багдади, военной базе Забдин, штабу 91-й дивизии израильской армии. Согласно заявлению движения, удары нанесены также по группе израильских военных в районе Рахеб, в рядах противника есть погибшие и раненые. Еще одна группа военных подверглась удару бойцов "Хезболлах" в районе Рамия, в результате зафиксированы "прямые попадания". Израильские СМИ сообщили во вторник об атаке БПЛА-камикадзе в Верхней Галилее, гибели военного у границы с Ливаном, а также ранении израильского гражданина в результате падения запущенного из Ливана снаряда в поселении Адамит. В свою очередь Армия обороны Израиля сообщила о ранении девяти военных в результате обстрела поселения Шомера противотанковой ракетой, когда солдаты пытались эвакуировать пострадавшего в результате предыдущего обстрела.

https://ria.ru/20231110/tunneli-1908529287.html

https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html

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в мире, ливан, хезболла, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году