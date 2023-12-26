https://ria.ru/20231226/udar-1918101819.html

СМИ: около 20 бойцов сил ополчения в Ираке пострадали от ударов США

СМИ: около 20 бойцов сил ополчения в Ираке пострадали от ударов США - РИА Новости, 26.12.2023

СМИ: около 20 бойцов сил ополчения в Ираке пострадали от ударов США

Около 20 бойцов иракских сил ополчения получили ранения в результате авиаудара США по их штаб-квартире в городе Хилла в центральной части провинции Вавилон,... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T10:16

2023-12-26T10:16

2023-12-26T10:16

в мире

ирак

эрбиль

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1f/1906346536_0:82:3347:1965_1920x0_80_0_0_53464afe540967b11166695a4d66ca34.jpg

ДОХА, 26 дек - РИА Новости. Около 20 бойцов иракских сил ополчения получили ранения в результате авиаудара США по их штаб-квартире в городе Хилла в центральной части провинции Вавилон, сообщил местный источник в силах безопасности информационному иракскому агентству Shafaq news. "Лагерь Харакат ан-Нуджаба, одной из шиитских группировок, подвергся бомбардировке с воздуха, после чего Пентагон объявил о нанесении ударов по трем объектам "Кетаиб Хезболла" в Ираке. По первоначальным данным, пострадали около 20 бойцов", - отметил источник. По словам источника, предполагается, что удары были осуществлены с беспилотника, были слышны три взрыва, за которыми последовала сильная артиллерийская стрельба. Ранее Пентагон сообщил о точечном обстреле позиций шиитской группировки "Кетаиб Хезболла" в двух иракских провинциях после того, как трое американских военнослужащих получили ранения в результате атаки по базе сил международной коалиции в аэропорту Эрбиля в Иракском Курдистане. Официальный представитель иракских вооруженных сил Яхья Абдалла сообщил в понедельник, что удар с использованием заминированного беспилотника по району международного аэропорта в Эрбиле привел к ранению нескольких человек и перебоям в работе воздушной гавани.

https://ria.ru/20231223/ssha-1917670842.html

https://ria.ru/20231216/ataka-1916246566.html

ирак

эрбиль

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ирак, эрбиль, сша