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СМИ: около 20 бойцов сил ополчения в Ираке пострадали от ударов США - РИА Новости, 26.12.2023
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10:16 26.12.2023
https://ria.ru/20231226/udar-1918101819.html
СМИ: около 20 бойцов сил ополчения в Ираке пострадали от ударов США
СМИ: около 20 бойцов сил ополчения в Ираке пострадали от ударов США - РИА Новости, 26.12.2023
СМИ: около 20 бойцов сил ополчения в Ираке пострадали от ударов США
Около 20 бойцов иракских сил ополчения получили ранения в результате авиаудара США по их штаб-квартире в городе Хилла в центральной части провинции Вавилон,... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T10:16
2023-12-26T10:16
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ДОХА, 26 дек - РИА Новости. Около 20 бойцов иракских сил ополчения получили ранения в результате авиаудара США по их штаб-квартире в городе Хилла в центральной части провинции Вавилон, сообщил местный источник в силах безопасности информационному иракскому агентству Shafaq news. "Лагерь Харакат ан-Нуджаба, одной из шиитских группировок, подвергся бомбардировке с воздуха, после чего Пентагон объявил о нанесении ударов по трем объектам "Кетаиб Хезболла" в Ираке. По первоначальным данным, пострадали около 20 бойцов", - отметил источник. По словам источника, предполагается, что удары были осуществлены с беспилотника, были слышны три взрыва, за которыми последовала сильная артиллерийская стрельба. Ранее Пентагон сообщил о точечном обстреле позиций шиитской группировки "Кетаиб Хезболла" в двух иракских провинциях после того, как трое американских военнослужащих получили ранения в результате атаки по базе сил международной коалиции в аэропорту Эрбиля в Иракском Курдистане. Официальный представитель иракских вооруженных сил Яхья Абдалла сообщил в понедельник, что удар с использованием заминированного беспилотника по району международного аэропорта в Эрбиле привел к ранению нескольких человек и перебоям в работе воздушной гавани.
https://ria.ru/20231223/ssha-1917670842.html
https://ria.ru/20231216/ataka-1916246566.html
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в мире, ирак, эрбиль, сша
В мире, Ирак, Эрбиль, США
СМИ: около 20 бойцов сил ополчения в Ираке пострадали от ударов США

Shafaq news: около 20 бойцов сил ополчения в Ираке пострадали от ударов США

© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Carson GramleyАмериканские военные
Американские военные - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Carson Gramley
Американские военные. Архивное фото
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ДОХА, 26 дек - РИА Новости. Около 20 бойцов иракских сил ополчения получили ранения в результате авиаудара США по их штаб-квартире в городе Хилла в центральной части провинции Вавилон, сообщил местный источник в силах безопасности информационному иракскому агентству Shafaq news.
"Лагерь Харакат ан-Нуджаба, одной из шиитских группировок, подвергся бомбардировке с воздуха, после чего Пентагон объявил о нанесении ударов по трем объектам "Кетаиб Хезболла" в Ираке. По первоначальным данным, пострадали около 20 бойцов", - отметил источник.
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По словам источника, предполагается, что удары были осуществлены с беспилотника, были слышны три взрыва, за которыми последовала сильная артиллерийская стрельба.
Ранее Пентагон сообщил о точечном обстреле позиций шиитской группировки "Кетаиб Хезболла" в двух иракских провинциях после того, как трое американских военнослужащих получили ранения в результате атаки по базе сил международной коалиции в аэропорту Эрбиля в Иракском Курдистане.
Официальный представитель иракских вооруженных сил Яхья Абдалла сообщил в понедельник, что удар с использованием заминированного беспилотника по району международного аэропорта в Эрбиле привел к ранению нескольких человек и перебоям в работе воздушной гавани.
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