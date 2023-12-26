https://ria.ru/20231226/tserkov-1918331873.html

Синод УПЦ рассказал о потерях и разрушениях с начала СВО

Синод УПЦ рассказал о потерях и разрушениях с начала СВО - РИА Новости, 26.12.2023

Синод УПЦ рассказал о потерях и разрушениях с начала СВО

Из-за боевых действий на Украине погибли 14 священников канонической Украинской православной церкви, 5 пропали без вести, 119 храмов и молелен разрушено, 30... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T22:32

2023-12-26T22:32

2023-12-26T22:34

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православная церковь украины (пцу)

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Из-за боевых действий на Украине погибли 14 священников канонической Украинской православной церкви, 5 пропали без вести, 119 храмов и молелен разрушено, 30 монастырей получили повреждения, заявил Синод УПЦ. "Печальными для Украинской православной церкви являются последствия войны, к сожалению, уже второй год продолжается в нашем государстве. По состоянию на конец 2023 года погибли 14 священнослужителей Украинской православной церкви, еще 20 клириков получили ранения. 5 представителей нашей Церкви считаются пропавшими без вести. Разрушены 119 храмов и молитвенных помещений. От обстрелов повреждения получили 329 храмов. Кроме того, из-за военных действий были разрушены или получили значительные повреждения 30 монастырей", — говорится в сообщении сайта Церкви о состоявшемся во вторник заседании Синода. В сообщении УПЦ не указано, чьи действия вызвали такие последствия, но при этом украинские власти за последний год организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Власти вводят государственные санкции в отношении представителей духовенства, организуют обыски в храмах, аресты духовенства, заводят уголовные дела, запрещают деятельность УПЦ в разных регионах страны, отбирают монастыри и храмы, пытаются отобрать у канонической Церкви Киево-Печерскую лавру и запретить саму УПЦ законодательно. Весной 2023 года Минкультуры Украины заявило о разрыве в одностороннем порядке договора аренды помещений государственного заповедника "Киево-Печерская лавра" с одноименным монастырем. От насельников потребовали покинуть лавру 29 марта. С этого времени прихожане и насельники Киево-Печерской лавры сталкиваются с попытками выселить монахов канонической церкви из зданий монастыря, а также с провокациями сторонников раскольничьей ПЦУ, а его наместник митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь), заявлявший, что братия будет стоять до конца, был отправлен властями под домашний арест. Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) образована из раскольников, а потому не является церковью в каноническом понимании. Она была сформирована по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко в противовес канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата в конце 2018 года на объединительном соборе в Киеве, в котором приняли участие преимущественно раскольники. А в январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.

https://ria.ru/20230502/donbass-1868168878.html

https://ria.ru/20231225/prikhod-1918062244.html

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украина, киев, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц, православная церковь украины (пцу)