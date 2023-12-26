Рейтинг@Mail.ru
В Москве открылся центр "Профессии будущего" - РИА Новости, 26.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:47 26.12.2023 (обновлено: 18:25 26.12.2023)
https://ria.ru/20231226/tsentr-1918200369.html
В Москве открылся центр "Профессии будущего"
В Москве открылся центр "Профессии будущего" - РИА Новости, 26.12.2023
В Москве открылся центр "Профессии будущего"
Центр "Профессии будущего" открылся в Москве, тут помогут найти новое место работы и приобрести необходимые навыки, сообщил журналистам мэр столицы Сергей... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T14:47
2023-12-26T18:25
москва
сергей собянин
международная организация труда
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918276586_1:0:1423:800_1920x0_80_0_0_386356b1cc5ec3082177c805e281c70b.jpg
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Центр "Профессии будущего" открылся в Москве, тут помогут найти новое место работы и приобрести необходимые навыки, сообщил журналистам мэр столицы Сергей Собянин. "Мы создали этот центр, потому что понимаем, что одна из главных проблем - это не здания, не оборудование, а люди. И сейчас предприятия, которые раньше уезжали из Москвы, снова возвращаются, создают производства. Вернулись из-за отсутствия кадров, людей. И наша задача как раз привлечь людей, дообучить их до необходимого уровня", - сказал Собянин. По его словам, важно помочь людям, которые обучились профессии 10-20 лет назад, но хотят получать хорошую зарплату и найти более хорошее место. В этом центре им могут помочь улучшить свои навыки или приобрести новые, необходимые для устройства на предприятие. Мэр подчеркнул, что раньше фокус был направлен на безработных, но в настоящий момент соответствующие показатели в Москве находятся на низком уровне, поэтому формат работы был изменен. Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, в настоящее время московский рынок труда находится в состоянии полной занятости. Уровень безработицы по методологии Международной организации труда составляет 1,69%. Уровень зарегистрированной безработицы - 0,3%, что является рекордно минимальным значением. Центр "Профессии будущего" предоставляет следующие услуги: короткие программы обучения от лучших образовательных провайдеров города продолжительностью до 3,5 месяцев по одной из 75 востребованных профессий; поиск работы и взаимодействие с работодателями. Компании-партнеры центра получают доступ к базе данных с верифицированными кандидатами - на данный момент это более 100 тысяч человек, каждый из которых прошел собеседование с опытным рекрутером. Среди партнеров центра - более 3 тысяч работодателей. В базе данных центра - свыше 500 тысяч актуальных вакансий.
https://ria.ru/20231225/skolkovo-1918012401.html
https://ria.ru/20231225/festival-1918047080.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918276586_238:0:1305:800_1920x0_80_0_0_4d99c5f89985497f99719dc0d222155d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, сергей собянин, международная организация труда
Москва, Сергей Собянин, Международная организация труда
В Москве открылся центр "Профессии будущего"

Собянин: центр "Профессии будущего" открылся в Москве

© Фото : пресс-служба мэра и правительства МосквыСергей Собянин открыл центр "Профессии будущего"
Сергей Собянин открыл центр Профессии будущего - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© Фото : пресс-служба мэра и правительства Москвы
Сергей Собянин открыл центр "Профессии будущего"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Центр "Профессии будущего" открылся в Москве, тут помогут найти новое место работы и приобрести необходимые навыки, сообщил журналистам мэр столицы Сергей Собянин.
"Мы создали этот центр, потому что понимаем, что одна из главных проблем - это не здания, не оборудование, а люди. И сейчас предприятия, которые раньше уезжали из Москвы, снова возвращаются, создают производства. Вернулись из-за отсутствия кадров, людей. И наша задача как раз привлечь людей, дообучить их до необходимого уровня", - сказал Собянин.
Коворкинг в Сколково - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
Путин подписал закон об улучшении условий развития компаний "Сколково"
25 декабря, 18:05
По его словам, важно помочь людям, которые обучились профессии 10-20 лет назад, но хотят получать хорошую зарплату и найти более хорошее место. В этом центре им могут помочь улучшить свои навыки или приобрести новые, необходимые для устройства на предприятие.
Мэр подчеркнул, что раньше фокус был направлен на безработных, но в настоящий момент соответствующие показатели в Москве находятся на низком уровне, поэтому формат работы был изменен.
Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, в настоящее время московский рынок труда находится в состоянии полной занятости. Уровень безработицы по методологии Международной организации труда составляет 1,69%. Уровень зарегистрированной безработицы - 0,3%, что является рекордно минимальным значением.
Центр "Профессии будущего" предоставляет следующие услуги: короткие программы обучения от лучших образовательных провайдеров города продолжительностью до 3,5 месяцев по одной из 75 востребованных профессий; поиск работы и взаимодействие с работодателями. Компании-партнеры центра получают доступ к базе данных с верифицированными кандидатами - на данный момент это более 100 тысяч человек, каждый из которых прошел собеседование с опытным рекрутером. Среди партнеров центра - более 3 тысяч работодателей. В базе данных центра - свыше 500 тысяч актуальных вакансий.
Фестиваль документального кино RT.Док: Время героев
В Москве пройдет международный фестиваль "RT.Док: время героев"
25 декабря, 20:51
 
МоскваСергей СобянинМеждународная организация труда
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала