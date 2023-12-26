https://ria.ru/20231226/tsentr-1918200369.html
В Москве открылся центр "Профессии будущего"
В Москве открылся центр "Профессии будущего" - РИА Новости, 26.12.2023
В Москве открылся центр "Профессии будущего"
Центр "Профессии будущего" открылся в Москве, тут помогут найти новое место работы и приобрести необходимые навыки, сообщил журналистам мэр столицы Сергей... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T14:47
2023-12-26T14:47
2023-12-26T18:25
москва
сергей собянин
международная организация труда
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Центр "Профессии будущего" открылся в Москве, тут помогут найти новое место работы и приобрести необходимые навыки, сообщил журналистам мэр столицы Сергей Собянин. "Мы создали этот центр, потому что понимаем, что одна из главных проблем - это не здания, не оборудование, а люди. И сейчас предприятия, которые раньше уезжали из Москвы, снова возвращаются, создают производства. Вернулись из-за отсутствия кадров, людей. И наша задача как раз привлечь людей, дообучить их до необходимого уровня", - сказал Собянин. По его словам, важно помочь людям, которые обучились профессии 10-20 лет назад, но хотят получать хорошую зарплату и найти более хорошее место. В этом центре им могут помочь улучшить свои навыки или приобрести новые, необходимые для устройства на предприятие. Мэр подчеркнул, что раньше фокус был направлен на безработных, но в настоящий момент соответствующие показатели в Москве находятся на низком уровне, поэтому формат работы был изменен. Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, в настоящее время московский рынок труда находится в состоянии полной занятости. Уровень безработицы по методологии Международной организации труда составляет 1,69%. Уровень зарегистрированной безработицы - 0,3%, что является рекордно минимальным значением. Центр "Профессии будущего" предоставляет следующие услуги: короткие программы обучения от лучших образовательных провайдеров города продолжительностью до 3,5 месяцев по одной из 75 востребованных профессий; поиск работы и взаимодействие с работодателями. Компании-партнеры центра получают доступ к базе данных с верифицированными кандидатами - на данный момент это более 100 тысяч человек, каждый из которых прошел собеседование с опытным рекрутером. Среди партнеров центра - более 3 тысяч работодателей. В базе данных центра - свыше 500 тысяч актуальных вакансий.
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москва, сергей собянин, международная организация труда
Москва, Сергей Собянин, Международная организация труда
В Москве открылся центр "Профессии будущего"
Собянин: центр "Профессии будущего" открылся в Москве
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Центр "Профессии будущего" открылся в Москве, тут помогут найти новое место работы и приобрести необходимые навыки, сообщил журналистам мэр столицы Сергей Собянин.
"Мы создали этот центр, потому что понимаем, что одна из главных проблем - это не здания, не оборудование, а люди. И сейчас предприятия, которые раньше уезжали из Москвы, снова возвращаются, создают производства. Вернулись из-за отсутствия кадров, людей. И наша задача как раз привлечь людей, дообучить их до необходимого уровня", - сказал Собянин.
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По его словам, важно помочь людям, которые обучились профессии 10-20 лет назад, но хотят получать хорошую зарплату и найти более хорошее место. В этом центре им могут помочь улучшить свои навыки или приобрести новые, необходимые для устройства на предприятие.
Мэр подчеркнул, что раньше фокус был направлен на безработных, но в настоящий момент соответствующие показатели в Москве находятся на низком уровне, поэтому формат работы был изменен.
Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, в настоящее время московский рынок труда находится в состоянии полной занятости. Уровень безработицы по методологии Международной организации труда
составляет 1,69%. Уровень зарегистрированной безработицы - 0,3%, что является рекордно минимальным значением.
Центр "Профессии будущего" предоставляет следующие услуги: короткие программы обучения от лучших образовательных провайдеров города продолжительностью до 3,5 месяцев по одной из 75 востребованных профессий; поиск работы и взаимодействие с работодателями. Компании-партнеры центра получают доступ к базе данных с верифицированными кандидатами - на данный момент это более 100 тысяч человек, каждый из которых прошел собеседование с опытным рекрутером. Среди партнеров центра - более 3 тысяч работодателей. В базе данных центра - свыше 500 тысяч актуальных вакансий.
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