https://ria.ru/20231226/trevoga-1918311362.html

В десяти областях Украины объявили воздушную тревогу

В десяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 26.12.2023

В десяти областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Волынской, Ровненской, Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Харьковской... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T19:36

2023-12-26T19:36

2023-12-26T19:36

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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Волынской, Ровненской, Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Харьковской областях Украины, а также в подконтрольных ВСУ частях Херсонской и Запорожской областях, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, сигнал тревоги в регионах прозвучал практически одновременно – около 19.25 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

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