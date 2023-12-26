В десяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В Волынской, Ровненской, Житомирской и еще 7 областях объявили воздушную тревогу
© AP Photo / Felipe DanaМужчина на станции метро, которую жители используют в качестве бомбоубежища
© AP Photo / Felipe Dana
Мужчина на станции метро, которую жители используют в качестве бомбоубежища. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Волынской, Ровненской, Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Харьковской областях Украины, а также в подконтрольных ВСУ частях Херсонской и Запорожской областях, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным карты, сигнал тревоги в регионах прозвучал практически одновременно – около 19.25 мск.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.