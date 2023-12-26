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Глава Курганской области предложил привлечь ветеранов СВО к преподаванию - РИА Новости, 26.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:59 26.12.2023
https://ria.ru/20231226/svo-1918204946.html
Глава Курганской области предложил привлечь ветеранов СВО к преподаванию
Глава Курганской области предложил привлечь ветеранов СВО к преподаванию - РИА Новости, 26.12.2023
Глава Курганской области предложил привлечь ветеранов СВО к преподаванию
Форматы привлечения к работе в школе с детьми вернувшихся со специальной военной операции бойцов, в том числе в качестве преподавателей возрожденной начальной... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T14:59
2023-12-26T14:59
специальная военная операция на украине
общество
россия
курганская область
москва
вадим шумков
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Форматы привлечения к работе в школе с детьми вернувшихся со специальной военной операции бойцов, в том числе в качестве преподавателей возрожденной начальной военной подготовки, обсуждаются в рамках подготовки к заседанию госсовета, сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков. Во вторник в Москве проходит семинар-совещание по подготовке заседания президиума госсовета "О повышении роли и престижа педагога и наставника" с участием глав субъектов России, представителей Администрации президента РФ, членов правительства, экспертов. Выработанные по итогам обсуждения предложения рассмотрят на заседании Государственного совета РФ. "Конкретно за нашим столом сейчас обсуждается, как привлекать к работе тех ребят, которые возвращаются со специальной военной операции, в том числе к работе наставниками с детьми. Варианты прозвучали, что возрождаем уроки НВП - начальной военной подготовки, патриотика и прочие важнейшие вещи &lt;…&gt; Мы говорили, что одной из форм социализации для ребят, возвращающихся с СВО, могло бы быть их привлечение в статус советника по воспитательной работе либо в качестве педагогов, которые занимаются по начальной военной подготовке", - сказал Шумков журналистам.
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общество, россия, курганская область, москва, вадим шумков
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Курганская область, Москва, Вадим Шумков
Глава Курганской области предложил привлечь ветеранов СВО к преподаванию

Шумков: обсуждается возможность привлечения ветеранов СВО к преподаванию в школе

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРазведчик Западного военного округа ВС РФ в зоне спецоперации
Разведчик Западного военного округа ВС РФ в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
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Разведчик Западного военного округа ВС РФ в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Форматы привлечения к работе в школе с детьми вернувшихся со специальной военной операции бойцов, в том числе в качестве преподавателей возрожденной начальной военной подготовки, обсуждаются в рамках подготовки к заседанию госсовета, сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков.
Во вторник в Москве проходит семинар-совещание по подготовке заседания президиума госсовета "О повышении роли и престижа педагога и наставника" с участием глав субъектов России, представителей Администрации президента РФ, членов правительства, экспертов. Выработанные по итогам обсуждения предложения рассмотрят на заседании Государственного совета РФ.
«
"Конкретно за нашим столом сейчас обсуждается, как привлекать к работе тех ребят, которые возвращаются со специальной военной операции, в том числе к работе наставниками с детьми. Варианты прозвучали, что возрождаем уроки НВП - начальной военной подготовки, патриотика и прочие важнейшие вещи <…> Мы говорили, что одной из форм социализации для ребят, возвращающихся с СВО, могло бы быть их привлечение в статус советника по воспитательной работе либо в качестве педагогов, которые занимаются по начальной военной подготовке", - сказал Шумков журналистам.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияКурганская областьМоскваВадим Шумков
 
 
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