https://ria.ru/20231226/sunak-1918328564.html
Сунак опозорился, опубликовав странное поздравление с Рождеством
Сунак опозорился, опубликовав странное поздравление с Рождеством - РИА Новости, 26.12.2023
Сунак опозорился, опубликовав странное поздравление с Рождеством
Читатели Telegraph раскритиковали неуместное юмористическое поздравление британского премьер-министра Риши Сунака с Рождеством. РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T22:01
2023-12-26T22:01
2023-12-26T23:57
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Читатели Telegraph раскритиковали неуместное юмористическое поздравление британского премьер-министра Риши Сунака с Рождеством.На видео политик пародирует сюжет американского фильма "Один дома": играет в боулинг банками из-под газировки, жарит зефир на огне, играет с котом и смотрит фильмы в резиденции на Даунинг-стрит.Британцы сочли его поведение некорректным для политика такого уровня."Этот парень абсолютно оторван от реальности", — написал tawheed3087."Это просто смешно. Этой стране нужен лидер, а не клоун", — добавил sandrasphere."Этот парень сошел с ума? <…> Мы платим политикам за управление страной, а не за то, чтобы они были актерами / комедиантами, мы ожидаем, что они будут серьезными людьми. Что случилось с нашей страной?" — возмутился boota1979."Мы можем просто провести выборы, пожалуйста?" — предложил davidmurphy563."Этот человек думает только о себе, ему наплевать на то, что происходит вокруг Великобритании. Люди страдают, а наша страна идет ко дну", — резюмировал mabotswanagaefitlhe 478.
https://ria.ru/20231212/sunak-1915202667.html
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великобритания, риши сунак, в мире, политика
Великобритания, Риши Сунак, В мире, Политика
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости.
Читатели Telegraph
раскритиковали неуместное юмористическое поздравление британского премьер-министра Риши Сунака с Рождеством.
На видео политик пародирует сюжет американского фильма "Один дома": играет в боулинг банками из-под газировки, жарит зефир на огне, играет с котом и смотрит фильмы в резиденции на Даунинг-стрит.
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Британцы сочли его поведение некорректным для политика такого уровня.
"Этот парень абсолютно оторван от реальности", — написал tawheed3087.
"Это просто смешно. Этой стране нужен лидер, а не клоун", — добавил sandrasphere.
"Этот парень сошел с ума? <…> Мы платим политикам за управление страной, а не за то, чтобы они были актерами / комедиантами, мы ожидаем, что они будут серьезными людьми. Что случилось с нашей страной?" — возмутился boota1979.
"Мы можем просто провести выборы, пожалуйста?" — предложил davidmurphy563.
"Этот человек думает только о себе, ему наплевать на то, что происходит вокруг Великобритании
. Люди страдают, а наша страна идет ко дну", — резюмировал mabotswanagaefitlhe 478.
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