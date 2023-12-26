https://ria.ru/20231226/sud-1918285132.html

Шесть человек будут судить за мошенничество по телефону

Шесть человек будут судить за мошенничество по телефону - РИА Новости, 26.12.2023

Шесть человек будут судить за мошенничество по телефону

Шесть человек, обвиняемых в хищении дистанционным способом 15 миллионов рублей со счетов жителей России, в том числе у матери погибшего на СВО пермяка,... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T18:40

2023-12-26T18:40

2023-12-26T18:40

происшествия

россия

пермский край

казань

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ПЕРМЬ, 26 дек - РИА Новости. Шесть человек, обвиняемых в хищении дистанционным способом 15 миллионов рублей со счетов жителей России, в том числе у матери погибшего на СВО пермяка, отправятся под суд, сообщает ресурс "МВД Медиа". "Завершено предварительное расследование уголовного дела о серии дистанционных хищений денежных средств граждан (статьи 158 и 159 УК РФ). В ближайшее время фигуранты предстанут перед судом", - говорится в сообщении. По данным ведомства, шесть человек из разных регионов России проворачивали махинации для дистанционного похищения денег у людей. Они смогли получить более 15,4 миллиона рублей. Среди обманутых - мать военнослужащего из Пермского края, который погиб в ходе специальной военной операции. Весной 2022 года пермячке позвонили мужчины, которые представились сотрудниками банка, и объяснили, что произошла утечка данных, поэтому нужно обеспечить сохранность средств на счетах. Несколько дней под контролем аферистов она снимала деньги и переводила их мошенникам – всего более 10 миллионов рублей. В эту сумму вошли личные сбережения, пособие за погибшего сына, а также взятые в кредит деньги. Через какое-то время женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Следствие считает, что трое хабаровчан искали людей, которые за деньги на свое имя оформляли карты в разных банках и подключали к ним услугу дистанционного обслуживания. Далее фигуранты из Хабаровска пересылали своим "напарникам", действовавшим в Казани, купленные для этих махинаций мобильные телефоны. Еще одна группа подельников получала реквизиты банковских карт для зачисления похищенных денег. Все участники выполняли свой спектр работ. От сообщников пострадали 11 жителей различных регионов России. Аферистов из Казани силовики задержали летом 2022 года, у них изъяли 60 мобильных телефонов, более двух тысяч банковских и сим-карт. Дела двоих фигурантов, заключивших досудебное соглашение, рассмотрит Приволжский районный суд Казани.

https://ria.ru/20231201/sk-1913140464.html

https://ria.ru/20231213/posylki-1915436159.html

россия

пермский край

казань

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происшествия, россия, пермский край, казань