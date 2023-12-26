https://ria.ru/20231226/sud-1918272914.html

В Пензе будут судить четырех жителей за диверсии на железной дороге

В Пензе будут судить четырех жителей за диверсии на железной дороге - РИА Новости, 26.12.2023

В Пензе будут судить четырех жителей за диверсии на железной дороге

Пензенский областной суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении четверых жителей региона, включая подростка, обвиняемых в диверсии на железной... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T18:07

2023-12-26T18:07

2023-12-26T18:08

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САРАТОВ, 26 дек - РИА Новости. Пензенский областной суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении четверых жителей региона, включая подростка, обвиняемых в диверсии на железной дороге, сообщает суд на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Ранее следствие сообщило, что в декабре 2022 года четверо молодых людей, включая 16-летнего подростка, действуя группой лиц по предварительному сговору, на территории Пензы совершили два поджога объектов инфраструктуры на Куйбышевской железной дороге. Всем четверым предъявлено обвинение по статье 281 УК РФ "Диверсия", трое из них арестованы. "Пензенский областной суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении пятерых жителей Пензенской области, четверо из которых обвиняются в двух диверсиях - поджогах... из них двое еще и в совершении преступлений против собственности и одна подсудимая – в краже... Суду предстоит исследовать материалы дела, выслушать все показания, прения сторон, последнее слово подсудимых и принять решение по данному уголовному делу", - говорится в сообщении. В суде пояснили, что, согласно предъявленному обвинению, неустановленное следствием лицо за определенную плату привлекло подростка 2006 года рождения, который вместе с тремя своими знакомыми 21 и 22 декабря 2022 года поджег два объекта транспортной инфраструктуры - релейный шкаф и пост секционирования контактной сети на станции Пенза-2, чем причинили филиалам ОАО "РЖД" ущерб на сумму более 640 тысяч рублей. Уточняется, что подростку вменяется также кража двух велосипедов, хищение телефонов, игровой приставки и геймпада, а другой фигурант дела о диверсиях вместе с 19-летней подельницей обвинен также в краже со счета местного жителя более 192 тысяч рублей.

https://ria.ru/20231225/prigovor-1917933131.html

https://ria.ru/20231225/ubiystvo-1917909453.html

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происшествия, пенза, россия, пензенская область, ржд