https://ria.ru/20231226/sud-1918242260.html
Сына экс-главы МВД в Краснодаре будут судить за смертельное ДТП
Сына экс-главы МВД в Краснодаре будут судить за смертельное ДТП - РИА Новости, 26.12.2023
Сына экс-главы МВД в Краснодаре будут судить за смертельное ДТП
Cын бывшего главы краснодарского УМВД Александр Семенов, обвиняемый в совершении смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения в Геленджике, предстанет... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T16:52
2023-12-26T16:52
2023-12-26T16:53
происшествия
краснодар
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КРАСНОДАР, 26 дек - РИА Новости. Cын бывшего главы краснодарского УМВД Александр Семенов, обвиняемый в совершении смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения в Геленджике, предстанет перед судом. По данным краевой прокуратуры, вечером 18 марта в Геленджике молодой человек в состоянии алкогольного опьянения за рулем Mercedes на скорости 108 километров в час выехал на обочину и врезался в дерево. В результате аварии сидевшая на переднем пассажирском сиденье девушка скончалась через несколько дней в больнице. Водитель вину признал частично, ему грозит до 12 лет лишения свободы. "Завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летнего жителя краевой столицы по обвинению в нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем по неосторожности смерть 23-летней девушки (пункт "а" части 4 статьи 264 УК РФ)… Уголовное дело направлено в суд", - сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Краснодарскому краю. В объединенной пресс-службе судов региона подтвердили РИА Новости, что речь идет о сыне бывшего начальника УМВД по Краснодару Александра Семенова (старшего), возглавлявшего управление с 2003 по 2011 год. Ранее суд заключил фигуранта под стражу, а поданную апелляционную жалобу отклонил, оставив постановление суда без изменения. По данным прокуратуры, он уже становился участником резонансного ДТП, так, в 2017 году сбил пятерых рабочих в Краснодаре. На тот момент обвиняемому было 17 лет, в результате аварии погиб мужчина.
https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html
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происшествия, краснодар
Сына экс-главы МВД в Краснодаре будут судить за смертельное ДТП
Сына экс-главы МВД в Краснодаре Семенова осудят за ДТП, где погибла девушка
КРАСНОДАР, 26 дек - РИА Новости.
Cын бывшего главы краснодарского УМВД Александр Семенов, обвиняемый в совершении смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения в Геленджике, предстанет перед судом
.
По данным краевой прокуратуры, вечером 18 марта в Геленджике молодой человек в состоянии алкогольного опьянения за рулем Mercedes на скорости 108 километров в час выехал на обочину и врезался в дерево. В результате аварии сидевшая на переднем пассажирском сиденье девушка скончалась через несколько дней в больнице. Водитель вину признал частично, ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Крупные ДТП в России в 2023 году
"Завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летнего жителя краевой столицы по обвинению в нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем по неосторожности смерть 23-летней девушки (пункт "а" части 4 статьи 264 УК РФ)… Уголовное дело направлено в суд", - сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Краснодарскому краю.
В объединенной пресс-службе судов региона подтвердили РИА Новости, что речь идет о сыне бывшего начальника УМВД по Краснодару
Александра Семенова (старшего), возглавлявшего управление с 2003 по 2011 год.
Ранее суд заключил фигуранта под стражу, а поданную апелляционную жалобу отклонил, оставив постановление суда без изменения.
По данным прокуратуры, он уже становился участником резонансного ДТП, так, в 2017 году сбил пятерых рабочих в Краснодаре. На тот момент обвиняемому было 17 лет, в результате аварии погиб мужчина.
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