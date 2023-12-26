https://ria.ru/20231226/sud-1918219615.html

Суд отказался отменять арест рэперу Vacío за "голую вечеринку"

Суд отказался отменять арест рэперу Vacío за "голую вечеринку" - РИА Новости, 26.12.2023

Суд отказался отменять арест рэперу Vacío за "голую вечеринку"

Московский городской суд во вторник признал законным административный арест на 15 суток рэпера Vacío (Николай Васильев) за появление практически в голом виде на РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T15:50

2023-12-26T15:50

2023-12-26T15:50

шоубиз

общество

россия

анастасия ивлеева

екатерина мизулина

мария бутина

лига безопасного интернета

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/16/1917516898_293:0:2956:1498_1920x0_80_0_0_aaca03a5c9c00f2376fe64e12aea9367.jpg

МОСКВА, 26 дек- РИА Новости. Московский городской суд во вторник признал законным административный арест на 15 суток рэпера Vacío (Николай Васильев) за появление практически в голом виде на вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой, сообщили РИА Новости в суде. "Решение суда первой инстанции оставлено без изменения, жалоба защиты - без удовлетворения",- сказала собеседница агентства. В пятницу Лефортовский суд Москвы признал Васильева виновным по части второй статьи 20.1 КоАП ("Мелкое хулиганство") и назначил ему наказание в виде административного ареста на 15 суток, а также штраф в 200 тысяч рублей по части 3 статьи 6.21 КоАП ("Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений"). Сам рэпер записал видеоролик с извинениями за участие в скандальной вечеринке в Москве и заявил, что не хотел никого оскорбить, видео с его извинениями есть в распоряжении РИА Новости. Васильев сообщил, что "был приглашен на вечеринку", где предлагался "почти голый" дресс-код. "Я придумал свой образ и хотел удивить публику, которая присутствовала на этом закрытом мероприятии. И в итоге был замешан в видео с участниками вечеринки, которых я абсолютно не знаю", - заявил Васильев. Как следует из материалов, рэпер участвовал в "голой вечеринке" в ночном клубе Mutabor. "Нарушал общественный порядок, выражался грубой нецензурной бранью и распространял в телеграм-каналах публикации, направленные на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений", — указано в документах. Вечеринку в "Мутаборе" организовала блогер Анастасия Ивлеева. Мероприятие посетили многие звезды российской эстрады — следуя дресс-коду, они были в полуобнаженном виде. Вечеринка получила скандальную огласку. Глава Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина назвала ее циничной — неэтично "проводить такие мероприятия в то время, когда гибнут наши ребята на СВО и многие дети теряют отцов". Депутат Госдумы Мария Бутина со своей стороны, обратилась в МВД, Роскомнадзор и Минкультуры с просьбой провести проверку и дать правовую оценку вечеринке. По ее мнению, мероприятие следует оценить "на предмет соответствия закону о запрете пропаганды ЛГБТ* (запрещено в России как экстремистская организация) и указу президента об укреплении традиционных ценностей".* Движение признано экстремистским и запрещено в России.

https://ria.ru/20231226/kirkorov-1918210162.html

https://ria.ru/20231223/golye-1917580967.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, анастасия ивлеева, екатерина мизулина, мария бутина, лига безопасного интернета, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)