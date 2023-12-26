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Отставного полковника ГРУ Квачкова оштрафовали за дискредитацию армии

Отставного полковника ГРУ Квачкова оштрафовали за дискредитацию армии - РИА Новости, 26.12.2023

Отставного полковника ГРУ Квачкова оштрафовали за дискредитацию армии

Дорогомиловский суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей бывшего полковника ГРУ Владимира Квачкова за дискредитацию российской армии, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T15:08

2023-12-26T15:08

2023-12-26T15:08

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владимир квачков

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главное разведывательное управление рф

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специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей бывшего полковника ГРУ Владимира Квачкова за дискредитацию российской армии, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением Дорогомиловского районного суда города Москвы Квачков признан виновным совершении административного нарушения, ему назначен штраф в размере 50 тысяч рублей ", - сказала собеседница агентства. Протокол был составлен по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ). Широкую известность Квачков получил в 2005 году, когда ему предъявили обвинение в покушении на Анатолия Чубайса. После трехлетнего заключения он был оправдан, однако уже на следующий день суд арестовал его по новому делу о подготовке вооруженного мятежа. В 2013 году Мосгорсуд приговорил Квачкова к 13 годам лишения свободы, позднее Верховный суд смягчил приговор до восьми лет.

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происшествия, москва, россия, владимир квачков, анатолий чубайс, главное разведывательное управление рф, московский городской суд