Рейтинг@Mail.ru
Отставного полковника ГРУ Квачкова оштрафовали за дискредитацию армии - РИА Новости, 26.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:08 26.12.2023
https://ria.ru/20231226/sud-1918207055.html
Отставного полковника ГРУ Квачкова оштрафовали за дискредитацию армии
Отставного полковника ГРУ Квачкова оштрафовали за дискредитацию армии - РИА Новости, 26.12.2023
Отставного полковника ГРУ Квачкова оштрафовали за дискредитацию армии
Дорогомиловский суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей бывшего полковника ГРУ Владимира Квачкова за дискредитацию российской армии, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T15:08
2023-12-26T15:08
происшествия
москва
россия
владимир квачков
анатолий чубайс
главное разведывательное управление рф
московский городской суд
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0e/1884129901_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_a9dfc40973e3da6cd6ed24eb61d1deb4.jpg
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей бывшего полковника ГРУ Владимира Квачкова за дискредитацию российской армии, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением Дорогомиловского районного суда города Москвы Квачков признан виновным совершении административного нарушения, ему назначен штраф в размере 50 тысяч рублей ", - сказала собеседница агентства. Протокол был составлен по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ). Широкую известность Квачков получил в 2005 году, когда ему предъявили обвинение в покушении на Анатолия Чубайса. После трехлетнего заключения он был оправдан, однако уже на следующий день суд арестовал его по новому делу о подготовке вооруженного мятежа. В 2013 году Мосгорсуд приговорил Квачкова к 13 годам лишения свободы, позднее Верховный суд смягчил приговор до восьми лет.
https://ria.ru/20231226/proverka-1918135741.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0e/1884129901_236:67:2877:2048_1920x0_80_0_0_c6cea2e926f5233a6c5556ea809f2334.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия, владимир квачков, анатолий чубайс, главное разведывательное управление рф, московский городской суд
Происшествия, Москва, Россия, Владимир Квачков, Анатолий Чубайс, Главное разведывательное управление РФ, Московский городской суд, Специальная военная операция на Украине
Отставного полковника ГРУ Квачкова оштрафовали за дискредитацию армии

Суд в Москве оштрафовал на 50 тысяч рублей Квачкова за дискредитацию армии РФ

© iStock.com / AndreyPopovСудья держит в руках документы
Судья держит в руках документы - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© iStock.com / AndreyPopov
Судья держит в руках документы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей бывшего полковника ГРУ Владимира Квачкова за дискредитацию российской армии, сообщили РИА Новости в суде.
«
"Постановлением Дорогомиловского районного суда города Москвы Квачков признан виновным совершении административного нарушения, ему назначен штраф в размере 50 тысяч рублей ", - сказала собеседница агентства.
Протокол был составлен по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ).
Широкую известность Квачков получил в 2005 году, когда ему предъявили обвинение в покушении на Анатолия Чубайса. После трехлетнего заключения он был оправдан, однако уже на следующий день суд арестовал его по новому делу о подготовке вооруженного мятежа. В 2013 году Мосгорсуд приговорил Квачкова к 13 годам лишения свободы, позднее Верховный суд смягчил приговор до восьми лет.
Певица Алла Пугачева и ее супруг телеведущий Максим Галкин* - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
Источник: материалы проверки по Пугачевой и Галкину* вернули в полицию
Вчера, 12:26
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияМоскваРоссияВладимир КвачковАнатолий ЧубайсГлавное разведывательное управление РФМосковский городской суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала