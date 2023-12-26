Первое дело о терроризме поступило во флотский суд во Владивостоке
Тихоокеанский флотский суд получил первое дело о призывах к терроризму
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкТихоокеанский флотский военный суд во Владивостоке
Тихоокеанский флотский военный суд во Владивостоке. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 26 дек - РИА Новости. Первое уголовное дело о террористическом преступлении поступило в Тихоокеанский флотский военный суд во Владивостоке, сообщил журналистам председатель суда Сергей Михайлюк.
В конце ноября президент России Владимир Путин подписал два закона о возможности для всех окружных и флотских военных судов в соответствии с их юрисдикцией рассмотрения преступлений, касающихся террористической деятельности.
"У нас уже первое дело (о терроризме - ред.) поступило сегодня по подсудности нашей, с Чукотского автономного округа", - сказал Михайлюк. По его словам, житель Чукотки, призывавший к уничтожению чиновников, обвиняется по ч. 2 ст. 205 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности).
Михайлюк отметил, что в ближайшее время ещё три уголовных дела о террористических преступлениях поступят в суд из другого региона ДФО. Он пояснил, что раньше подобные дела рассматривали 2-й Западный окружной военный суд в Москве, 1-й Восточный окружной военный суд в Хабаровске, Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону и Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге.