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Первое дело о терроризме поступило во флотский суд во Владивостоке - РИА Новости, 26.12.2023
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14:25 26.12.2023
https://ria.ru/20231226/sud-1918187915.html
Первое дело о терроризме поступило во флотский суд во Владивостоке
Первое дело о терроризме поступило во флотский суд во Владивостоке - РИА Новости, 26.12.2023
Первое дело о терроризме поступило во флотский суд во Владивостоке
Первое уголовное дело о террористическом преступлении поступило в Тихоокеанский флотский военный суд во Владивостоке, сообщил журналистам председатель суда... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T14:25
2023-12-26T14:25
происшествия
россия
владивосток
тихоокеанский флотский военный суд
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ВЛАДИВОСТОК, 26 дек - РИА Новости. Первое уголовное дело о террористическом преступлении поступило в Тихоокеанский флотский военный суд во Владивостоке, сообщил журналистам председатель суда Сергей Михайлюк. В конце ноября президент России Владимир Путин подписал два закона о возможности для всех окружных и флотских военных судов в соответствии с их юрисдикцией рассмотрения преступлений, касающихся террористической деятельности. "У нас уже первое дело (о терроризме - ред.) поступило сегодня по подсудности нашей, с Чукотского автономного округа", - сказал Михайлюк. По его словам, житель Чукотки, призывавший к уничтожению чиновников, обвиняется по ч. 2 ст. 205 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности). Михайлюк отметил, что в ближайшее время ещё три уголовных дела о террористических преступлениях поступят в суд из другого региона ДФО. Он пояснил, что раньше подобные дела рассматривали 2-й Западный окружной военный суд в Москве, 1-й Восточный окружной военный суд в Хабаровске, Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону и Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге.
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происшествия, россия, владивосток, тихоокеанский флотский военный суд
Происшествия, Россия, Владивосток, Тихоокеанский флотский военный суд
Первое дело о терроризме поступило во флотский суд во Владивостоке

Тихоокеанский флотский суд получил первое дело о призывах к терроризму

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкТихоокеанский флотский военный суд во Владивостоке
Тихоокеанский флотский военный суд во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Тихоокеанский флотский военный суд во Владивостоке. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 26 дек - РИА Новости. Первое уголовное дело о террористическом преступлении поступило в Тихоокеанский флотский военный суд во Владивостоке, сообщил журналистам председатель суда Сергей Михайлюк.
В конце ноября президент России Владимир Путин подписал два закона о возможности для всех окружных и флотских военных судов в соответствии с их юрисдикцией рассмотрения преступлений, касающихся террористической деятельности.
"У нас уже первое дело (о терроризме - ред.) поступило сегодня по подсудности нашей, с Чукотского автономного округа", - сказал Михайлюк. По его словам, житель Чукотки, призывавший к уничтожению чиновников, обвиняется по ч. 2 ст. 205 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности).
Михайлюк отметил, что в ближайшее время ещё три уголовных дела о террористических преступлениях поступят в суд из другого региона ДФО. Он пояснил, что раньше подобные дела рассматривали 2-й Западный окружной военный суд в Москве, 1-й Восточный окружной военный суд в Хабаровске, Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону и Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге.
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