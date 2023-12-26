https://ria.ru/20231226/sud-1918187915.html

Первое дело о терроризме поступило во флотский суд во Владивостоке

Первое дело о терроризме поступило во флотский суд во Владивостоке - РИА Новости, 26.12.2023

Первое дело о терроризме поступило во флотский суд во Владивостоке

Первое уголовное дело о террористическом преступлении поступило в Тихоокеанский флотский военный суд во Владивостоке, сообщил журналистам председатель суда... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T14:25

2023-12-26T14:25

2023-12-26T14:25

происшествия

россия

владивосток

тихоокеанский флотский военный суд

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ВЛАДИВОСТОК, 26 дек - РИА Новости. Первое уголовное дело о террористическом преступлении поступило в Тихоокеанский флотский военный суд во Владивостоке, сообщил журналистам председатель суда Сергей Михайлюк. В конце ноября президент России Владимир Путин подписал два закона о возможности для всех окружных и флотских военных судов в соответствии с их юрисдикцией рассмотрения преступлений, касающихся террористической деятельности. "У нас уже первое дело (о терроризме - ред.) поступило сегодня по подсудности нашей, с Чукотского автономного округа", - сказал Михайлюк. По его словам, житель Чукотки, призывавший к уничтожению чиновников, обвиняется по ч. 2 ст. 205 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности). Михайлюк отметил, что в ближайшее время ещё три уголовных дела о террористических преступлениях поступят в суд из другого региона ДФО. Он пояснил, что раньше подобные дела рассматривали 2-й Западный окружной военный суд в Москве, 1-й Восточный окружной военный суд в Хабаровске, Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону и Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге.

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россия

владивосток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, владивосток, тихоокеанский флотский военный суд