https://ria.ru/20231226/sud-1918167175.html

Суд в Москве заочно арестовал экс-директора "Радио Свобода*"

Суд в Москве заочно арестовал экс-директора "Радио Свобода*" - РИА Новости, 26.12.2023

Суд в Москве заочно арестовал экс-директора "Радио Свобода*"

Басманный суд Москвы заочно арестовал экс-директора русской службы "Радио Свобода*" (признано в РФ СМИ-иноагентом) Машу (Марию) Гессен по делу о распространении РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T13:46

2023-12-26T13:46

2023-12-26T17:01

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно арестовал экс-директора русской службы "Радио Свобода*" (признано в РФ СМИ-иноагентом) Машу (Марию) Гессен по делу о распространении фейков о ВС РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Гессен избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания на территории РФ или экстрадиции", - сказал собеседник агентства. Как уточнили в суде, против нее возбуждено уголовное дело о распространении фейков о российской армии по мотивам политической ненависти (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Гессен живет в США, объявлена в розыск. По этой статье ей грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.* СМИ, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20231226/proverka-1918135741.html

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происшествия, россия, москва, сша