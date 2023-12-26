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Суд в Москве заочно арестовал экс-директора "Радио Свобода*" - РИА Новости, 26.12.2023
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13:46 26.12.2023 (обновлено: 17:01 26.12.2023)
https://ria.ru/20231226/sud-1918167175.html
Суд в Москве заочно арестовал экс-директора "Радио Свобода*"
Суд в Москве заочно арестовал экс-директора "Радио Свобода*" - РИА Новости, 26.12.2023
Суд в Москве заочно арестовал экс-директора "Радио Свобода*"
Басманный суд Москвы заочно арестовал экс-директора русской службы "Радио Свобода*" (признано в РФ СМИ-иноагентом) Машу (Марию) Гессен по делу о распространении РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T13:46
2023-12-26T17:01
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно арестовал экс-директора русской службы "Радио Свобода*" (признано в РФ СМИ-иноагентом) Машу (Марию) Гессен по делу о распространении фейков о ВС РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Гессен избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания на территории РФ или экстрадиции", - сказал собеседник агентства. Как уточнили в суде, против нее возбуждено уголовное дело о распространении фейков о российской армии по мотивам политической ненависти (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Гессен живет в США, объявлена в розыск. По этой статье ей грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.* СМИ, выполняющее функции иноагента.
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происшествия, россия, москва, сша
Происшествия, Россия, Москва, США
Суд в Москве заочно арестовал экс-директора "Радио Свобода*"

Суд в Москве заочно арестовал экс-директора "Радио Свобода" Марию Гессен

© AP Photo / Invision / Evan AgostiniМаша Гессен
Маша Гессен - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© AP Photo / Invision / Evan Agostini
Маша Гессен. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно арестовал экс-директора русской службы "Радио Свобода*" (признано в РФ СМИ-иноагентом) Машу (Марию) Гессен по делу о распространении фейков о ВС РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
«
"Гессен избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания на территории РФ или экстрадиции", - сказал собеседник агентства.
Как уточнили в суде, против нее возбуждено уголовное дело о распространении фейков о российской армии по мотивам политической ненависти (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).
Гессен живет в США, объявлена в розыск. По этой статье ей грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.
* СМИ, выполняющее функции иноагента.
Певица Алла Пугачева и ее супруг телеведущий Максим Галкин* - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
Источник: материалы проверки по Пугачевой и Галкину* вернули в полицию
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