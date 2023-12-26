https://ria.ru/20231226/sud-1918137444.html

Экс-директор спецшколы на Урале, где насиловали детей, пойдет под суд

Экс-директор спецшколы на Урале, где насиловали детей, пойдет под суд - РИА Новости, 26.12.2023

Экс-директор спецшколы на Урале, где насиловали детей, пойдет под суд

Экс-директор спецшколы в Екатеринбурге, где в отношении воспитанников совершалось насилие, предстанет перед судом по делу о халатности, сообщил журналистам... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T12:32

2023-12-26T12:32

2023-12-26T12:32

происшествия

урал

екатеринбург

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 дек – РИА Новости. Экс-директор спецшколы в Екатеринбурге, где в отношении воспитанников совершалось насилие, предстанет перед судом по делу о халатности, сообщил журналистам старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Александр Шульга. По данным СК, в октябре 2022 года несовершеннолетние воспитанники спецшколы "совершили противоправные действия" в отношении другого подростка, 2009 года рождения. При этом женщина, на тот момент директор учебно-воспитательного учреждения, не сообщала об этом в правоохранительные органы и не предприняла должных мер для оказания помощи пострадавшему подростку. Против нее было возбуждено уголовное дело о халатности. "В результате бездействия должностного лица в отношении пострадавшего на территории учреждения вновь были совершены противоправные действия... Вину бывший директор учебно-воспитательного учреждения так и не признала, тем не менее следствию СКР удалось собрать достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Чкаловский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу", – сказал Шульга. Как отметили в региональной прокуратуре, экс-директор лишь организовала собрание с учениками в своем кабинете на тему недопустимости подобных ситуаций, опасаясь при этом вреда для своей профессиональной репутации. Ранее адвокат Георгий Краснов рассказал РИА Новости, что в апреле из екатеринбургской спецшколы №124 сбежал 13-летний юноша. В разговоре со своей матерью молодой человек признался – в учреждении происходит насилие, в том числе и сексуальное. Семья обратилась за помощью к СМИ и юристам. В школе был воспитатель, которому больше 70 лет, он обучал детей "зоновским порядкам", там практиковались "товарищеские суды", где на голосование выносилось, наказать ли провинившихся насильственным оральным половым актом, приводил в беседе с агентством слова детей Краснов. Его подзащитный – мальчик, в отношении которого не совершались действия сексуального характера, он не жертва, а свидетель, которому угрожали таким же "судом", уточнял юрист. Позже Краснов сообщил агентству, что в деле о физическом и сексуальном насилии над воспитанниками в спецшколе проходят трое подростков, которых обвинили в 12 изнасилованиях, однако свою вину те категорически отрицают. Потерпевшими по делу признаны двое детей. После публикаций СМИ о том, что происходит в спецшколе №124 в уральской столице, министерство образования и молодежной политики региона заявило об отстранении от обязанностей директора учреждения. Пресс-служба Чкаловского райсуда информировала, что 16-летнего и 15-летнего подростков заключили под стражу, третий подсудимый находился под подпиской о невыезде. Специальная школа №124 в Екатеринбурге – учреждение закрытого типа для обучающихся с общественно-опасным поведением, дети попадают в него по постановлению суда. Миссия школы состоит в создании образовательно-реабилитационного сопровождения подростка, находящегося в конфликте с законом. Учащимся обеспечивают социальную, педагогическую, психологическую и медицинскую реабилитацию, включая коррекцию поведения, говорится на сайте заведения.

https://ria.ru/20230525/nasilie-1874196072.html

https://ria.ru/20231216/sk-1916192203.html

https://ria.ru/20230329/direktor-1861488307.html

урал

екатеринбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, урал, екатеринбург