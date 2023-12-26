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Суд освободил экс-губернатора Белых от наказания по новому делу - РИА Новости, 26.12.2023
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11:21 26.12.2023 (обновлено: 12:46 26.12.2023)
https://ria.ru/20231226/sud-1918115452.html
Суд освободил экс-губернатора Белых от наказания по новому делу
Суд освободил экс-губернатора Белых от наказания по новому делу - РИА Новости, 26.12.2023
Суд освободил экс-губернатора Белых от наказания по новому делу
Бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых, отбывающего срок за взятки, освободили от наказания по новому делу о злоупотреблении полномочиями, сообщили... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T11:21
2023-12-26T12:46
происшествия
россия
кировская область
никита белых
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 дек — РИА Новости. Бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых, отбывающего срок за взятки, освободили от наказания по новому делу о злоупотреблении полномочиями, сообщили РИА Новости в Октябрьском районном суде. "Суд оправдал Белых по первому составу преступления — превышение полномочий (статья 286 Уголовного кодекса), по второму составу — злоупотребление полномочиями (статья 285) — назначил наказание в виде лишения свободы на 2,5 года и освободил от отбывания наказания в связи с истечением срока давности", — сказал собеседник агентства. Тем не менее на свободу бывший глава региона пока не выйдет: его восьмилетний срок еще не закончился. Уголовное дело о злоупотреблении полномочиями рассматривалось в Октябрьском районном суде Кирова с 5 июля 2022 года. Гособвинение просило для Белых 12 лет лишения свободы и (с зачетом уже отбытого наказания) и штраф в 48 миллионов рублей.Как следует из обвинения, Белых, будучи губернатором, обеспечил выделение из областного бюджета Кировской региональной ипотечной корпорации 448 миллионов рублей якобы для приобретения и строительства служебного жилья. Так он пытался создать видимость того, что "на посту главы региона им достигнуты высокие результаты". В действительности же жилье не получило статус служебного и стало предметом залога по финансовым обязательствам. Кроме того, Белых превысил должностные полномочия и обеспечил для ипотечной корпорации заключение договора займа с одной из областных компаний на более чем 300 миллионов рублей. Затем он организовал распределение этих средств по финансовым обязательствам различных организаций, а также во исполнение невыгодного мирового соглашения. Белых задержали в июне 2016 года в одном из московских ресторанов при передаче части взятки. СМИ опубликовали фотографии растерянного губернатора и пачек денег перед ним. Прояснить ситуацию он не смог. Вскоре после задержания президент Владимир Путин снял Белых с должности с формулировкой "в связи с утратой доверия".В феврале 2018 года Пресненский суд Москвы приговорил бывшего губернатора к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 48,2 миллиона рублей. Вину он не признал.
https://ria.ru/20231225/prigovor-1917831539.html
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происшествия, россия, кировская область, никита белых
Происшествия, Россия, Кировская область, Никита Белых
Суд освободил экс-губернатора Белых от наказания по новому делу

Суд освободил экс-главу Кировской области Белых от наказания по новому делу

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЭкс-губернатор Кировской области Никита Белых
Экс-губернатор Кировской области Никита Белых - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Экс-губернатор Кировской области Никита Белых. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 дек — РИА Новости. Бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых, отбывающего срок за взятки, освободили от наказания по новому делу о злоупотреблении полномочиями, сообщили РИА Новости в Октябрьском районном суде.
"Суд оправдал Белых по первому составу преступления — превышение полномочий (статья 286 Уголовного кодекса), по второму составу — злоупотребление полномочиями (статья 285) — назначил наказание в виде лишения свободы на 2,5 года и освободил от отбывания наказания в связи с истечением срока давности", — сказал собеседник агентства.
Андрей Ищенко - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
Экс-кандидат в главы Приморья не смог обжаловать второй приговор
25 декабря, 04:25
Тем не менее на свободу бывший глава региона пока не выйдет: его восьмилетний срок еще не закончился.
Уголовное дело о злоупотреблении полномочиями рассматривалось в Октябрьском районном суде Кирова с 5 июля 2022 года. Гособвинение просило для Белых 12 лет лишения свободы и (с зачетом уже отбытого наказания) и штраф в 48 миллионов рублей.
Как следует из обвинения, Белых, будучи губернатором, обеспечил выделение из областного бюджета Кировской региональной ипотечной корпорации 448 миллионов рублей якобы для приобретения и строительства служебного жилья. Так он пытался создать видимость того, что "на посту главы региона им достигнуты высокие результаты". В действительности же жилье не получило статус служебного и стало предметом залога по финансовым обязательствам.
Кроме того, Белых превысил должностные полномочия и обеспечил для ипотечной корпорации заключение договора займа с одной из областных компаний на более чем 300 миллионов рублей. Затем он организовал распределение этих средств по финансовым обязательствам различных организаций, а также во исполнение невыгодного мирового соглашения.
Белых задержали в июне 2016 года в одном из московских ресторанов при передаче части взятки. СМИ опубликовали фотографии растерянного губернатора и пачек денег перед ним. Прояснить ситуацию он не смог. Вскоре после задержания президент Владимир Путин снял Белых с должности с формулировкой "в связи с утратой доверия".
В феврале 2018 года Пресненский суд Москвы приговорил бывшего губернатора к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 48,2 миллиона рублей. Вину он не признал.
Виктор Кудряшов - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
Суд оставил под стражей экс-главу правительства Самарской области
5 декабря, 10:12
 
ПроисшествияРоссияКировская областьНикита Белых
 
 
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