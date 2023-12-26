В Приморье при "пьяном" ДТП погибли два человека
Суд в Приморье рассмотрит дело ставшего виновником ДТП с двумя погибшими мужчины
Прокуратура. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 26 дек – РИА Новости. Суд в Приморье рассмотрит уголовное дело в отношении жителя Тернейского района Приморья, который в состоянии опьянения стал виновником ДТП с двумя погибшими, сообщает краевая прокуратура в Telegram.
Отмечается, что 33-летний мужчина обвиняется по п.п. "а", "б", "в" ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, а также повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, если оно совершено лицом, не имеющим права управления транспортными средствами, находящимся в состоянии опьянения, а также сопряжено с оставлением места его совершения).
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"Мужчине предъявлено обвинение в том, что в апреле 2023 года он управлял Toyota Land Cruiser на ул. Гагарина в пгт. Пластун, не имея права на управление транспортными средствами, находясь в состоянии опьянения, совершил столкновение с движущимся в попутном направлении Toyota Corolla II под управлением местного жителя 2008 г.р. В результате ДТП два пассажира Toyota Corolla II 2007 и 2008 г.р. погибли, здоровью несовершеннолетнего водителя причинен тяжкий вред. Виновник ДТП после столкновения скрылся и был задержан в результате оперативно-розыскных мероприятий", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
Отмечается, что после вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело поступит на рассмотрение в Тернейский районный суд.