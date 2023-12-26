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Жителя Сахалина осудили на 15 лет за госизмену - РИА Новости, 26.12.2023
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06:29 26.12.2023
https://ria.ru/20231226/sud-1918076911.html
Жителя Сахалина осудили на 15 лет за госизмену
Жителя Сахалина осудили на 15 лет за госизмену - РИА Новости, 26.12.2023
Жителя Сахалина осудили на 15 лет за госизмену
Жителя Сахалина приговорили к 15 годам лишения свободы за госизмену и подготовку диверсии на объекте топливно-энергетического комплекса на острове, сообщает... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T06:29
2023-12-26T06:29
происшествия
сахалин
россия
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 дек – РИА Новости. Жителя Сахалина приговорили к 15 годам лишения свободы за госизмену и подготовку диверсии на объекте топливно-энергетического комплекса на острове, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ России. "Сахалинский областной суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении гражданина России, жителя Сахалинской области 1980 года рождения, признанного виновным по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 281(приготовление к диверсии) и ст. 275 (государственная измена) УК РФ", - отмечается в сообщении. По информации пресс-службы, суд приговорил мужчину к 15 годам лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а оставшейся части – в исправительной колонии строгого режима. В судебном заседании установлено, что сахалинец, "действуя под руководством спецслужб Украины, осуществлял подготовку диверсии на объекте топливно-энергетической системы острова". При задержании фигуранта сотрудники УФСБ изъяли у него дома инструкции по изготовлению самодельных взрывных и зажигательных устройств, компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, средства связи, содержащие большое количество террористического и экстремистского контента и переписку с координатором одной из террористических организаций Украины.
https://ria.ru/20231225/gosizmena-1918056831.html
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происшествия, сахалин, россия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Сахалин, Россия, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Жителя Сахалина осудили на 15 лет за госизмену

ФСБ: жителя Сахалина приговорили к 15 годам лишения свободы за госизмену

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 дек – РИА Новости. Жителя Сахалина приговорили к 15 годам лишения свободы за госизмену и подготовку диверсии на объекте топливно-энергетического комплекса на острове, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ России.
«
"Сахалинский областной суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении гражданина России, жителя Сахалинской области 1980 года рождения, признанного виновным по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 281(приготовление к диверсии) и ст. 275 (государственная измена) УК РФ", - отмечается в сообщении.
По информации пресс-службы, суд приговорил мужчину к 15 годам лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а оставшейся части – в исправительной колонии строгого режима.
В судебном заседании установлено, что сахалинец, "действуя под руководством спецслужб Украины, осуществлял подготовку диверсии на объекте топливно-энергетической системы острова".
При задержании фигуранта сотрудники УФСБ изъяли у него дома инструкции по изготовлению самодельных взрывных и зажигательных устройств, компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, средства связи, содержащие большое количество террористического и экстремистского контента и переписку с координатором одной из террористических организаций Украины.
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ПроисшествияСахалинРоссияУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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