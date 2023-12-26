https://ria.ru/20231226/sud-1918072302.html
На Камчатке осудили экс-чиновницу и двух ее подельников за аферу
На Камчатке осудили экс-чиновницу и двух ее подельников за аферу - РИА Новости, 26.12.2023
На Камчатке осудили экс-чиновницу и двух ее подельников за аферу
Суд Петропавловска-Камчатского вынес приговор бывшей сотруднице администрации краевого центра и двум ее подельникам за аферу с частным охранным предприятием,... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T03:09
2023-12-26T03:09
2023-12-26T03:09
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 дек – РИА Новости. Суд Петропавловска-Камчатского вынес приговор бывшей сотруднице администрации краевого центра и двум ее подельникам за аферу с частным охранным предприятием, сообщила пресс-служба прокуратуры региона. "В суде установлено, что в апреле 2019 года виновные создали ЧОП, на должность генерального директора назначили лицо, имеющее удостоверение охранника, и в период с 2019 по 2021 год при покровительстве бывшего заместителя начальника отдела администрации Петропавловска-Камчатского заключили более 100 муниципальных контрактов на охрану расселенных домов, фактически её не осуществляя, за что получили более 42 миллионов рублей", - говорится в сообщении. Часть денежных средств фигуранты дела легализовали путем перевода на счета индивидуальных предпринимателей якобы за услуги, которые бизнесмены не оказывали. Мошенничество вскрылось в ходе прокурорской проверки. В суде обвиняемые вину не признали. Двум руководителям ЧОП назначены наказания в виде 5 лет 6 месяцев и 5 лет 3 месяцев лишения свободы, бывшей чиновнице администрации Петропавловска-Камчатского 4 года лишения свободы. Также каждый должен заплатить штрафы в размере 500 тысяч рублей. Отбывать наказание осужденные будут в колонии общего режима. Кроме того, в полном объеме суд удовлетворил гражданский иск администрации Петропавловска-Камчатского. На имущество осужденных наложен арест.
https://ria.ru/20231225/prigovor-1917962759.html
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происшествия, петропавловск-камчатский, камчатка, россия
Происшествия, Петропавловск-Камчатский, Камчатка, Россия
На Камчатке осудили экс-чиновницу и двух ее подельников за аферу
На Камчатке осудили экс-чиновницу и двух ее подельников за аферу с ЧОПом
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 дек – РИА Новости. Суд Петропавловска-Камчатского вынес приговор бывшей сотруднице администрации краевого центра и двум ее подельникам за аферу с частным охранным предприятием, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
«
"В суде установлено, что в апреле 2019 года виновные создали ЧОП, на должность генерального директора назначили лицо, имеющее удостоверение охранника, и в период с 2019 по 2021 год при покровительстве бывшего заместителя начальника отдела администрации Петропавловска-Камчатского заключили более 100 муниципальных контрактов на охрану расселенных домов, фактически её не осуществляя, за что получили более 42 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Часть денежных средств фигуранты дела легализовали путем перевода на счета индивидуальных предпринимателей якобы за услуги, которые бизнесмены не оказывали. Мошенничество вскрылось в ходе прокурорской проверки. В суде обвиняемые вину не признали.
Двум руководителям ЧОП назначены наказания в виде 5 лет 6 месяцев и 5 лет 3 месяцев лишения свободы, бывшей чиновнице администрации Петропавловска-Камчатского 4 года лишения свободы. Также каждый должен заплатить штрафы в размере 500 тысяч рублей. Отбывать наказание осужденные будут в колонии общего режима. Кроме того, в полном объеме суд удовлетворил гражданский иск администрации Петропавловска-Камчатского. На имущество осужденных наложен арест.
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