https://ria.ru/20231226/sud-1918072302.html

На Камчатке осудили экс-чиновницу и двух ее подельников за аферу

На Камчатке осудили экс-чиновницу и двух ее подельников за аферу - РИА Новости, 26.12.2023

На Камчатке осудили экс-чиновницу и двух ее подельников за аферу

Суд Петропавловска-Камчатского вынес приговор бывшей сотруднице администрации краевого центра и двум ее подельникам за аферу с частным охранным предприятием,... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T03:09

2023-12-26T03:09

2023-12-26T03:09

происшествия

петропавловск-камчатский

камчатка

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 дек – РИА Новости. Суд Петропавловска-Камчатского вынес приговор бывшей сотруднице администрации краевого центра и двум ее подельникам за аферу с частным охранным предприятием, сообщила пресс-служба прокуратуры региона. "В суде установлено, что в апреле 2019 года виновные создали ЧОП, на должность генерального директора назначили лицо, имеющее удостоверение охранника, и в период с 2019 по 2021 год при покровительстве бывшего заместителя начальника отдела администрации Петропавловска-Камчатского заключили более 100 муниципальных контрактов на охрану расселенных домов, фактически её не осуществляя, за что получили более 42 миллионов рублей", - говорится в сообщении. Часть денежных средств фигуранты дела легализовали путем перевода на счета индивидуальных предпринимателей якобы за услуги, которые бизнесмены не оказывали. Мошенничество вскрылось в ходе прокурорской проверки. В суде обвиняемые вину не признали. Двум руководителям ЧОП назначены наказания в виде 5 лет 6 месяцев и 5 лет 3 месяцев лишения свободы, бывшей чиновнице администрации Петропавловска-Камчатского 4 года лишения свободы. Также каждый должен заплатить штрафы в размере 500 тысяч рублей. Отбывать наказание осужденные будут в колонии общего режима. Кроме того, в полном объеме суд удовлетворил гражданский иск администрации Петропавловска-Камчатского. На имущество осужденных наложен арест.

https://ria.ru/20231225/prigovor-1917962759.html

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происшествия, петропавловск-камчатский, камчатка, россия