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В Подмосковье произошел дорожный конфликт со стрельбой

В Подмосковье произошел дорожный конфликт со стрельбой - РИА Новости, 26.12.2023

В Подмосковье произошел дорожный конфликт со стрельбой

Водитель на трассе "М-2" открыл стрельбу после конфликта к другим автомобилистом, стрелявший задержан, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ. РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T21:47

2023-12-26T21:47

2023-12-26T21:47

происшествия

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Водитель на трассе "М-2" открыл стрельбу после конфликта к другим автомобилистом, стрелявший задержан, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ. По данным следствия, 25 декабря москвич 1979 года рождения заявил в полицию, что на 25-м километре автодороги М-2 "Крым" стреляет мужчина. "По предварительной информации, между двумя водителями во время движения произошёл дорожный конфликт, в ходе которого один из них произвёл выстрел из предмета, схожего с оружием, в сторону оппонента и его автомобиля, а затем попытался скрыться", - сказали в ведомстве. Сотрудники ГИБДД нагнали стрелявшего, им оказался житель Протвино 2001 года рождения, у которого изъяли охолощенный пистолет. "В результате инцидента пострадавших нет. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам будет принято решение в установленном законом порядке", - заключили в пресс-службе.

https://ria.ru/20231222/proisshestviya-1917404876.html

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происшествия, авто, московская область (подмосковье), гибдд мвд рф, россия