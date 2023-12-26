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В Подмосковье произошел дорожный конфликт со стрельбой - РИА Новости, 26.12.2023
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21:47 26.12.2023
https://ria.ru/20231226/strelba-1918326615.html
В Подмосковье произошел дорожный конфликт со стрельбой
В Подмосковье произошел дорожный конфликт со стрельбой - РИА Новости, 26.12.2023
В Подмосковье произошел дорожный конфликт со стрельбой
Водитель на трассе "М-2" открыл стрельбу после конфликта к другим автомобилистом, стрелявший задержан, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ. РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T21:47
2023-12-26T21:47
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Водитель на трассе "М-2" открыл стрельбу после конфликта к другим автомобилистом, стрелявший задержан, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ. По данным следствия, 25 декабря москвич 1979 года рождения заявил в полицию, что на 25-м километре автодороги М-2 "Крым" стреляет мужчина. "По предварительной информации, между двумя водителями во время движения произошёл дорожный конфликт, в ходе которого один из них произвёл выстрел из предмета, схожего с оружием, в сторону оппонента и его автомобиля, а затем попытался скрыться", - сказали в ведомстве. Сотрудники ГИБДД нагнали стрелявшего, им оказался житель Протвино 2001 года рождения, у которого изъяли охолощенный пистолет. "В результате инцидента пострадавших нет. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам будет принято решение в установленном законом порядке", - заключили в пресс-службе.
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происшествия, авто, московская область (подмосковье), гибдд мвд рф, россия
Происшествия, Авто, Московская область (Подмосковье), ГИБДД МВД РФ, Россия
В Подмосковье произошел дорожный конфликт со стрельбой

МВД: в Подмосковье мужчина на трассе открыл стрельбу по другим водителям

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Водитель на трассе "М-2" открыл стрельбу после конфликта к другим автомобилистом, стрелявший задержан, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ.
По данным следствия, 25 декабря москвич 1979 года рождения заявил в полицию, что на 25-м километре автодороги М-2 "Крым" стреляет мужчина.
"По предварительной информации, между двумя водителями во время движения произошёл дорожный конфликт, в ходе которого один из них произвёл выстрел из предмета, схожего с оружием, в сторону оппонента и его автомобиля, а затем попытался скрыться", - сказали в ведомстве.
Сотрудники ГИБДД нагнали стрелявшего, им оказался житель Протвино 2001 года рождения, у которого изъяли охолощенный пистолет.
"В результате инцидента пострадавших нет. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам будет принято решение в установленном законом порядке", - заключили в пресс-службе.
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ПроисшествияАвтоМосковская область (Подмосковье)ГИБДД МВД РФРоссия
 
 
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