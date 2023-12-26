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В Стамбуле для иностранных туристов подорожает вход во дворцы-музеи - РИА Новости, 26.12.2023
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Туризм
 
12:52 26.12.2023
https://ria.ru/20231226/stambul-1918124677.html
В Стамбуле для иностранных туристов подорожает вход во дворцы-музеи
В Стамбуле для иностранных туристов подорожает вход во дворцы-музеи - РИА Новости, 26.12.2023
В Стамбуле для иностранных туристов подорожает вход во дворцы-музеи
Администрация национальных дворцов Турции, в ведении которой находятся известные дворцовые комплексы Стамбула, приняла решение повысить плату за вход в свои... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T12:52
2023-12-26T12:52
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Администрация национальных дворцов Турции, в ведении которой находятся известные дворцовые комплексы Стамбула, приняла решение повысить плату за вход в свои объекты для иностранцев, сообщает АТОР.Согласно Департаменту музейного дела и рекламы администрации, стоимость повысится с 1 января 2024 года. Подорожание будет достаточно резким: в среднем вход во дворцы Стамбула дорожает на 40-60 процентов.Так, комбинированный билет во дворец Топкапы, который ранее стоил для иностранных посетителей 950 турецких лир, с 1 января будет стоить уже 1500. Цены на входные билеты отдельно в помещение гарема османских султанов в Топкапы и в церковь св. Ирины в Топкапы также вырастут – с 350 до 500 турецких лир.Входные билеты в стамбульские дворцы для иностранцев в 2024 году будут стоить в три-семь раз выше, чем для турецких граждан.Например, комбинированный билет во дворец Долмабахче (мужская половина, гарем и художественный музей) обойдется в 1050 лир для иностранцев и 150 лир – для турецких граждан. Турецкие эксперты подчеркивают, что повышение цен на посещение достопримечательностей Стамбула больнее всего ударит по самостоятельным путешественникам. Теперь вход для них будет стоить от 35-50 долларов на человека."Для групп туроператоров цены на входные билеты были и будут на 20-25 процентов дешевле, в зависимости от дворца. Такие экскурсии уже включают обед и трансфер, плюс туристам не надо стоять в очереди", – поясняет Сунай Сертель из компании Tulpar Travel в Турции.По его словам, один полный билет в Топкапы будет с 1 января стоить порядка 50 долларов, а экскурсия с полным комплексом дворца, еще одной достопримечательностью, обедом и транспортом, без очередей – примерно 75 долларов.
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новости - туризм, туризм, туристы, стамбул, турция, ассоциация туроператоров россии (атор), достопримечательности
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В Стамбуле для иностранных туристов подорожает вход во дворцы-музеи

В Стамбуле с 1 января до 60 процентов подорожает вход во дворцы-музеи

© flickr.com/moniqcaДворец Топкапы
Дворец Топкапы
© flickr.com/moniqca
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Администрация национальных дворцов Турции, в ведении которой находятся известные дворцовые комплексы Стамбула, приняла решение повысить плату за вход в свои объекты для иностранцев, сообщает АТОР.
Согласно Департаменту музейного дела и рекламы администрации, стоимость повысится с 1 января 2024 года. Подорожание будет достаточно резким: в среднем вход во дворцы Стамбула дорожает на 40-60 процентов.
Так, комбинированный билет во дворец Топкапы, который ранее стоил для иностранных посетителей 950 турецких лир, с 1 января будет стоить уже 1500. Цены на входные билеты отдельно в помещение гарема османских султанов в Топкапы и в церковь св. Ирины в Топкапы также вырастут – с 350 до 500 турецких лир.
Входные билеты в стамбульские дворцы для иностранцев в 2024 году будут стоить в три-семь раз выше, чем для турецких граждан.
Например, комбинированный билет во дворец Долмабахче (мужская половина, гарем и художественный музей) обойдется в 1050 лир для иностранцев и 150 лир – для турецких граждан.
Турецкие эксперты подчеркивают, что повышение цен на посещение достопримечательностей Стамбула больнее всего ударит по самостоятельным путешественникам. Теперь вход для них будет стоить от 35-50 долларов на человека.
"Для групп туроператоров цены на входные билеты были и будут на 20-25 процентов дешевле, в зависимости от дворца. Такие экскурсии уже включают обед и трансфер, плюс туристам не надо стоять в очереди", – поясняет Сунай Сертель из компании Tulpar Travel в Турции.
По его словам, один полный билет в Топкапы будет с 1 января стоить порядка 50 долларов, а экскурсия с полным комплексом дворца, еще одной достопримечательностью, обедом и транспортом, без очередей – примерно 75 долларов.
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