Житель Краснодара пытался отправить в Израиль две сотни госнаград СССР
ФСБ и таможня пресекли контрабанду 200 госнаград и знаков отличия времен СССР
© Фото : Южное таможенное управлениеКраснодарские таможенники пресекли контрабанду советских наград в Израиль
© Фото : Южное таможенное управление
Краснодарские таможенники пресекли контрабанду советских наград в Израиль
КРАСНОДАР, 26 дек - РИА Новости. Сотрудники таможни совместно с краевым УФСБ пресекли контрабанду более 200 государственных наград и знаков отличия времен СССР, которые житель Краснодара планировал отправить по почте в Израиль, сообщили журналистам в пресс-службе Южного таможенного управления.
Установлено, что 59-летний краснодарец пытался переслать по почте в Израиль 29 орденов и медалей советских времен. В документах мужчина указал, что отправляет за границу подарки. При дальнейших обысках в квартире нарушителя оперативники обнаружили более 200 орденов, медалей и знаков отличия.
«
"В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда культурных ценностей). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что всего изъято десять орденов Отечественной войны, восемь орденов Ленина, знаки отличия "Герой Советского Союза" и "Герой Социалистического Труда", юбилейные медали и другие знаки отличия, а также орденские книжки к ним.
Кроме того, среди найденных наград есть и предметы, признанные культурными ценностями, - орден "Знак Почета" 1939 года и серебряная медаль РСФСР об окончании школы 1954 года. Их рыночная стоимость превышает 100 тысяч рублей, добавили в таможенном управлении.