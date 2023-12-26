https://ria.ru/20231226/sssr-1918201633.html

Житель Краснодара пытался отправить в Израиль две сотни госнаград СССР

Житель Краснодара пытался отправить в Израиль две сотни госнаград СССР - РИА Новости, 26.12.2023

Житель Краснодара пытался отправить в Израиль две сотни госнаград СССР

Сотрудники таможни совместно с краевым УФСБ пресекли контрабанду более 200 государственных наград и знаков отличия времен СССР, которые житель Краснодара... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T14:49

2023-12-26T14:49

2023-12-26T14:50

происшествия

израиль

краснодар

ссср

южное таможенное управление

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КРАСНОДАР, 26 дек - РИА Новости. Сотрудники таможни совместно с краевым УФСБ пресекли контрабанду более 200 государственных наград и знаков отличия времен СССР, которые житель Краснодара планировал отправить по почте в Израиль, сообщили журналистам в пресс-службе Южного таможенного управления. Установлено, что 59-летний краснодарец пытался переслать по почте в Израиль 29 орденов и медалей советских времен. В документах мужчина указал, что отправляет за границу подарки. При дальнейших обысках в квартире нарушителя оперативники обнаружили более 200 орденов, медалей и знаков отличия. "В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда культурных ценностей). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей", - говорится в сообщении. Отмечается, что всего изъято десять орденов Отечественной войны, восемь орденов Ленина, знаки отличия "Герой Советского Союза" и "Герой Социалистического Труда", юбилейные медали и другие знаки отличия, а также орденские книжки к ним. Кроме того, среди найденных наград есть и предметы, признанные культурными ценностями, - орден "Знак Почета" 1939 года и серебряная медаль РСФСР об окончании школы 1954 года. Их рыночная стоимость превышает 100 тысяч рублей, добавили в таможенном управлении.

https://ria.ru/20231003/slitki-1900126326.html

израиль

краснодар

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происшествия, израиль, краснодар, ссср, южное таможенное управление, фсб