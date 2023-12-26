https://ria.ru/20231226/ssha-1918278444.html

СМИ: США до сих пор не смогли оправиться после разгрома агентуры в Китае

СМИ: США до сих пор не смогли оправиться после разгрома агентуры в Китае - РИА Новости, 26.12.2023

СМИ: США до сих пор не смогли оправиться после разгрома агентуры в Китае

США за десять лет не восстановились после разгрома своей шпионской сети в Китае и до сих пор не имеют разведывательного доступа к происходящему в высших... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T18:26

2023-12-26T18:26

2023-12-26T18:26

в мире

китай

сша

центральное разведывательное управление (цру)

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ВАШИНГТОН, 26 дек – РИА Новости. США за десять лет не восстановились после разгрома своей шпионской сети в Китае и до сих пор не имеют разведывательного доступа к происходящему в высших эшелонах власти главного глобального конкурента, пишет газета Wall Street Journal. Американские власти публично не признают потерю агентуры, которая, предположительно, произошла в 2010-2012 годах и увенчалась казнями или длительными тюремными сроками для двух десятков предателей, включая высокопоставленных китайских чиновников. "Чудовищно, чудовищно, чудовищно. Я сомневаюсь, что с тех пор многое удалось восстановить", - цитирует издание отставного представителя американского руководства высокого ранга. "У нас, по сути, вообще нет доступа к планам и намерениям властей в Китае", - приводит Wall Street Journal слова бывшего высокопоставленного сотрудника разведки США. Большая часть сведений о Китае поступает от средств электронной разведки, которая, однако, не в состоянии заменить человеческие активы, говорится в публикации. Американские спецслужбы, включая ЦРУ, в последние годы приоритизировали работу на китайском направлении, перераспределив в его пользу бюджеты, расширив набор сотрудников с профильными знаниями и создав в Лэнгли особый оперативный центр. "(Директор ЦРУ Уильям) Бернс теперь проводит раз в неделю встречи, которые посвящены Китаю, собирая своих главных помощников в кабинете на седьмом этаже штаб-квартиры ЦРУ в Лэнгли, Виргиния", - пишет газета.

https://ria.ru/20231203/kitay-1913370888.html

https://ria.ru/20231114/bayden-1909238217.html

китай

сша

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, китай, сша, центральное разведывательное управление (цру)