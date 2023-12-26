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Война Маска и Байдена дошла до космоса, пишут СМИ

Война Маска и Байдена дошла до космоса, пишут СМИ - РИА Новости, 26.12.2023

Война Маска и Байдена дошла до космоса, пишут СМИ

Несмотря на то, что компания SpaceX Илона Маска может внести огромный вклад в сферу освоения космоса, президент США Джо Байден всячески препятствует продвижению РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T15:20

2023-12-26T15:20

2023-12-26T15:20

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Несмотря на то, что компания SpaceX Илона Маска может внести огромный вклад в сферу освоения космоса, президент США Джо Байден всячески препятствует продвижению бизнесмена из-за личной неприязни, пишет The Hill."Перспектива того, что эта вражда задержит или вовсе сорвёт возвращение Соединенных Штатов на Луну, представляет угрозу национальной безопасности. Либо президент сам прекратит свою травлю, либо его заставит это сделать конгресс. В любом случае оппоненты президента на выборах 2024 года уделят этому должное внимание", — пишет издание.Администрация Байдена и сам глава Белого дома не скрывают неприязни к миллиардеру, который открыто заявляет, что в 2024 году не отдаст свой голос действующему президенту, говорится в статье. Так, совсем недавно Федеральная комиссия по связи отменила субсидии компании Starlink на обеспечение широкополосным интернетом сельских районов страны. Это является прямым доказательством субъективного преследования Маска со стороны администрации Байдена, указывает издание.Более того, постоянные задержки, устраиваемые компании SpaceX властями, стопорят процесс освоения космоса и ставят Штаты в проигрышную позицию в космической гонке с Россией и Китаем, пишет The Hill.Илон Маск часто выступает с высказываниями, которые не находят отклика в Белом доме. Так, член Федеральной комиссии по связи США Брендан Карр заявил, что президент Джо Байден будет следить за Маском разными способами, в том числе при содействии Министерства юстиции, Федерального управления гражданской авиации США и Окружного суда Нью-Йорка. По его словам, к этому списку присоединится и Федеральная комиссия по связи.Сам Байден говорил, что отношения Маска с другими странами "заслуживают внимания" и что есть много способов реагировать на это.

https://ria.ru/20231215/mask-1915934675.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, сша, луна, россия, илон маск, джо байден, spacex