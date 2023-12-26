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Борисов рассказал о производстве спутников для российской группировки - РИА Новости, 26.12.2023
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Наука
 
20:01 26.12.2023 (обновлено: 23:17 26.12.2023)
https://ria.ru/20231226/sputniki-1918314533.html
Борисов рассказал о производстве спутников для российской группировки
Борисов рассказал о производстве спутников для российской группировки - РИА Новости, 26.12.2023
Борисов рассказал о производстве спутников для российской группировки
Российская орбитальная группировка будет состоять из примерно 1700 спутников к 2030 г, 40% из них сделают "частники" , сообщил гендиректор "Роскосмоса" Юрий... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T20:01
2023-12-26T23:17
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юрий борисов (роскосмос)
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Российская орбитальная группировка будет состоять из примерно 1700 спутников к 2030 г, 40% из них сделают "частники" , сообщил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов в интервью телеканалу "Россия 24"."Они (частные компании - ред.) к 2030 году в планах должны пополнить группировку примерно на 40% от запланированного объёма, это где-то 600 спутников. И в совокупности с ними, если мы реализуем наши планы, группировка будет состоять уже где-то из 1700 с лишним спутников", - сказал Борисов в интервью телеканалу "Россия 24".Он уточнил, что частные компании специализируются на создании телекоммуникационных, связных спутников, а также аппаратов дистанционного зондирования Земли.Борисов пояснил, что госкорпорация будет получать от частных компаний заявки, вписывать их в общероссийскую орбитальную группировку, согласовывать основные параметры, заключать контракты на выкуп услуг, которые будут предоставлять частные спутники.По словам главы госкорпорации, пока частные компании находятся на этапе стартапов, им сложно привлекать внебюджетное финансирование, поэтому государство окажет им помощь на начальном этапе, возможно, в форме субсидирования кредитов, а также создания различных преференций.
https://ria.ru/20231226/kosmos-1918209493.html
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космос - риа наука, роскосмос, юрий борисов (роскосмос), технологии
Космос - РИА Наука, Наука, Роскосмос, Юрий Борисов (Роскосмос), Технологии
Борисов рассказал о производстве спутников для российской группировки

Борисов: российская группировка будет состоять из 1,7 тысячи спутников

© РИА Новости / Игорь Руссак | Перейти в медиабанкЛоготип госкорпорации "Роскосмос"
Логотип госкорпорации Роскосмос - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости / Игорь Руссак
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Логотип госкорпорации "Роскосмос". Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Российская орбитальная группировка будет состоять из примерно 1700 спутников к 2030 г, 40% из них сделают "частники" , сообщил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов в интервью телеканалу "Россия 24".
"Они (частные компании - ред.) к 2030 году в планах должны пополнить группировку примерно на 40% от запланированного объёма, это где-то 600 спутников. И в совокупности с ними, если мы реализуем наши планы, группировка будет состоять уже где-то из 1700 с лишним спутников", - сказал Борисов в интервью телеканалу "Россия 24".
Он уточнил, что частные компании специализируются на создании телекоммуникационных, связных спутников, а также аппаратов дистанционного зондирования Земли.
Борисов пояснил, что госкорпорация будет получать от частных компаний заявки, вписывать их в общероссийскую орбитальную группировку, согласовывать основные параметры, заключать контракты на выкуп услуг, которые будут предоставлять частные спутники.
По словам главы госкорпорации, пока частные компании находятся на этапе стартапов, им сложно привлекать внебюджетное финансирование, поэтому государство окажет им помощь на начальном этапе, возможно, в форме субсидирования кредитов, а также создания различных преференций.
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