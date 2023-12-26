https://ria.ru/20231226/spetsoperatsiya-1918211319.html

Минобороны рассказало о ситуации на двух направлениях в зоне спецоперации

Минобороны рассказало о ситуации на двух направлениях в зоне спецоперации - РИА Новости, 26.12.2023

Минобороны рассказало о ситуации на двух направлениях в зоне спецоперации

Войска Украины за сутки потеряли на Купянском и Краснолиманском направлениях около 220 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ в сводке. РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T15:22

2023-12-26T15:22

2023-12-26T15:30

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

харьковская область

украина

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на Купянском и Краснолиманском направлениях около 220 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ в сводке.На Купянском направлении "Западной" группировкой войск при поддержке авиации и артиллерии отражены три атаки штурмовых групп 60-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области."Потери ВСУ составили до 25 военнослужащих, танк, три автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Акация", - сказали в ведомстве.На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" отразили атаку штурмовой группы 63-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Кроме того, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 5-й бригады нацгвардии, 100-й и 125-й бригад теробороны в районах населенного пункта Торское Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества."Потери противника составили до 195 военнослужащих, танк, три пикапа, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка "Акация", а также САУ "Гвоздика", - отметили в ведомстве.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

вооруженные силы украины, безопасность, харьковская область, украина, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)