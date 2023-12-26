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Минобороны рассказало о ситуации на двух направлениях в зоне спецоперации - РИА Новости, 26.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:22 26.12.2023 (обновлено: 15:30 26.12.2023)
https://ria.ru/20231226/spetsoperatsiya-1918211319.html
Минобороны рассказало о ситуации на двух направлениях в зоне спецоперации
Минобороны рассказало о ситуации на двух направлениях в зоне спецоперации - РИА Новости, 26.12.2023
Минобороны рассказало о ситуации на двух направлениях в зоне спецоперации
Войска Украины за сутки потеряли на Купянском и Краснолиманском направлениях около 220 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ в сводке. РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T15:22
2023-12-26T15:30
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
харьковская область
украина
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на Купянском и Краснолиманском направлениях около 220 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ в сводке.На Купянском направлении "Западной" группировкой войск при поддержке авиации и артиллерии отражены три атаки штурмовых групп 60-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области."Потери ВСУ составили до 25 военнослужащих, танк, три автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Акация", - сказали в ведомстве.На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" отразили атаку штурмовой группы 63-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Кроме того, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 5-й бригады нацгвардии, 100-й и 125-й бригад теробороны в районах населенного пункта Торское Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества."Потери противника составили до 195 военнослужащих, танк, три пикапа, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка "Акация", а также САУ "Гвоздика", - отметили в ведомстве.
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вооруженные силы украины, безопасность, харьковская область, украина, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Харьковская область, Украина, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о ситуации на двух направлениях в зоне спецоперации

ВСУ потеряли на Купянском и Краснолиманском направлениях до 220 военных за сутки

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАртиллерист ВС РФ ведет огонь из 152-мм гаубицы "Мста-Б" в зоне СВО
Артиллерист ВС РФ ведет огонь из 152-мм гаубицы Мста-Б в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Артиллерист ВС РФ ведет огонь из 152-мм гаубицы "Мста-Б" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на Купянском и Краснолиманском направлениях около 220 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ в сводке.
На Купянском направлении "Западной" группировкой войск при поддержке авиации и артиллерии отражены три атаки штурмовых групп 60-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.
"Потери ВСУ составили до 25 военнослужащих, танк, три автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Акация", - сказали в ведомстве.
На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" отразили атаку штурмовой группы 63-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Кроме того, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 5-й бригады нацгвардии, 100-й и 125-й бригад теробороны в районах населенного пункта Торское Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества.
"Потери противника составили до 195 военнослужащих, танк, три пикапа, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка "Акация", а также САУ "Гвоздика", - отметили в ведомстве.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
25 декабря, 16:50
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 25.12.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБезопасностьХарьковская областьУкраинаВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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