Минобороны рассказало о ситуации на двух направлениях в зоне спецоперации
ВСУ потеряли на Купянском и Краснолиманском направлениях до 220 военных за сутки
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАртиллерист ВС РФ ведет огонь из 152-мм гаубицы "Мста-Б" в зоне СВО
Артиллерист ВС РФ ведет огонь из 152-мм гаубицы "Мста-Б" в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на Купянском и Краснолиманском направлениях около 220 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ в сводке.
На Купянском направлении "Западной" группировкой войск при поддержке авиации и артиллерии отражены три атаки штурмовых групп 60-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.
"Потери ВСУ составили до 25 военнослужащих, танк, три автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Акация", - сказали в ведомстве.
На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" отразили атаку штурмовой группы 63-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Кроме того, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 5-й бригады нацгвардии, 100-й и 125-й бригад теробороны в районах населенного пункта Торское Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества.
"Потери противника составили до 195 военнослужащих, танк, три пикапа, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка "Акация", а также САУ "Гвоздика", - отметили в ведомстве.