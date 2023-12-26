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Ивановские десантники уничтожили группу ВСУ под Артемовском
Ивановские десантники уничтожили группу ВСУ под Артемовском - РИА Новости, 26.12.2023
Ивановские десантники уничтожили группу ВСУ под Артемовском
Ивановские десантники из состава Южной группировки войск с помощью беспилотников атаковали позиции ВСУ близ дороги на Часов Яр, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T05:01
2023-12-26T05:01
2023-12-26T08:35
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ЛУГАНСК, 26 дек — РИА Новости. Ивановские десантники из состава Южной группировки войск с помощью беспилотников атаковали позиции ВСУ близ дороги на Часов Яр, сообщили в Минобороны. "Осуществив запуск FPV-дрона, оператор вывел его на цель — блиндаж с пехотой противника в опорном пункте северо-западнее Артемовска, у дороги на Часов Яр", — рассказали в ведомстве.Определив цель, расчет FPV-дрона нанес несколько ударов по военнослужащим ВСУ, находящимся в укрытии, уничтожив часть группы. Уцелевшие боевики выбежали из блиндажа и пытались укрыться у разбитой украинской техники, но операторы FPV-дронов ВДВ не позволили им уйти и уничтожили уцелевших боевиков еще двумя беспилотниками. По данным ведомства, всего в результате атаки противник потерял до двух отделений пехоты.
https://ria.ru/20231226/spetsoperatsiya-1918074872.html
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россия, артемовск, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Артемовск, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Ивановские десантники уничтожили группу ВСУ под Артемовском
МО: ивановские десантники дронами уничтожили группу ВСУ у дороги на Часов Яр