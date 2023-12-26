https://ria.ru/20231226/spetsoperatsiya-1918074872.html
Бойцы "Ахмата" уничтожили двух наемников из Колумбии под Артемовском
Бойцы "Ахмата" уничтожили двух наемников из Колумбии под Артемовском - РИА Новости, 26.12.2023
Бойцы "Ахмата" уничтожили двух наемников из Колумбии под Артемовском
Бойцы спецназа "Ахмат" на Артемовском направлении уничтожили двух наемников из Колумбии при взятии блиндажа на позициях ВСУ, рассказал РИА Новости командир... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T04:33
2023-12-26T04:33
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ДОНЕЦК, 26 дек - РИА Новости. Бойцы спецназа "Ахмат" на Артемовском направлении уничтожили двух наемников из Колумбии при взятии блиндажа на позициях ВСУ, рассказал РИА Новости командир штурмового отряда с позывным "Шустрый".По его словам, пятеро российских спецназовцев из "Ахмата" во время проведения разведки обнаружили недостроенный блиндаж, в котором прятались четыре бойца ВСУ, двое из которых оказались наемниками из Колумбии. При штурме блиндажа были уничтожены оба наемника и один украинец, уточнил российский военный."Нам нужна была информация, что у них происходит, и нам интересно было, где и какие позиции. Мои ребята запрыгнули, взяли этого пленного, это был всушник", - сказал "Шустрый".По его словам, на направлении, где на российских позициях располагается отряд "Ахмата", с украинской стороны стоят наемники. "Мы имеем стопроцентную информацию - колумбийцы, негры, 60-70 человек именно на моем направлении", - сказал командир.Информацию о наемниках подтвердил и взятый в плен бойцами "Ахмата" военнослужащий ВСУ Никита Афанасьев, мобилизованный 25 февраля 2022 года из Житомира."Когда мы прикомандировались к 241-му киевскому батальону ВСУ, у них увидели, что ходят явно не славянской внешности военнослужащие. Мы спросили, нам сказали, что это наемники-колумбийцы, воюют наемники просто за деньги", - рассказал РИА Новости военнопленный.По его словам, наемники выполняют такие же задачи, как и мобилизованные ВСУ, выходят на те же позиции."Ребята рассказывали, что в основном к ним отношение не сильно хорошее, потому что они наемники, просто пришли за деньги, никакой нет идеи - и отношение соответствующее", - объяснил Афанасьев.
https://ria.ru/20231226/spetsoperatsiya-1918073964.html
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колумбия, житомир, вооруженные силы украины, украина, россия, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Колумбия, Житомир, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Бойцы "Ахмата" уничтожили двух наемников из Колумбии под Артемовском
Бойцы спецназа "Ахмат" уничтожили двух наемников из Колумбии под Артемовском
ДОНЕЦК, 26 дек - РИА Новости. Бойцы спецназа "Ахмат" на Артемовском направлении уничтожили двух наемников из Колумбии при взятии блиндажа на позициях ВСУ, рассказал РИА Новости командир штурмового отряда с позывным "Шустрый".
По его словам, пятеро российских спецназовцев из "Ахмата" во время проведения разведки обнаружили недостроенный блиндаж, в котором прятались четыре бойца ВСУ, двое из которых оказались наемниками из Колумбии. При штурме блиндажа были уничтожены оба наемника и один украинец, уточнил российский военный.
"Грады" десантников уничтожили позиции с пехотой ВСУ под Артемовском
"Нам нужна была информация, что у них происходит, и нам интересно было, где и какие позиции. Мои ребята запрыгнули, взяли этого пленного, это был всушник", - сказал "Шустрый".
По его словам, на направлении, где на российских позициях располагается отряд "Ахмата", с украинской стороны стоят наемники. "Мы имеем стопроцентную информацию - колумбийцы, негры, 60-70 человек именно на моем направлении", - сказал командир.
Информацию о наемниках подтвердил и взятый в плен бойцами "Ахмата" военнослужащий ВСУ Никита Афанасьев, мобилизованный 25 февраля 2022 года из Житомира
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"Когда мы прикомандировались к 241-му киевскому батальону ВСУ, у них увидели, что ходят явно не славянской внешности военнослужащие. Мы спросили, нам сказали, что это наемники-колумбийцы, воюют наемники просто за деньги", - рассказал РИА Новости военнопленный.
По его словам, наемники выполняют такие же задачи, как и мобилизованные ВСУ, выходят на те же позиции.
"Ребята рассказывали, что в основном к ним отношение не сильно хорошее, потому что они наемники, просто пришли за деньги, никакой нет идеи - и отношение соответствующее", - объяснил Афанасьев.
Украинский пленный рассказал, что у его подразделения не было шансов выжить