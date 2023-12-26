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Большинство сенаторов собираются отдыхать в России, сообщил Тимченко - РИА Новости, 26.12.2023
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07:01 26.12.2023
https://ria.ru/20231226/sovfed-1918077824.html
Большинство сенаторов собираются отдыхать в России, сообщил Тимченко
Большинство сенаторов собираются отдыхать в России, сообщил Тимченко - РИА Новости, 26.12.2023
Большинство сенаторов собираются отдыхать в России, сообщил Тимченко
Никто из сенаторов не писал заявление на отпуск с указанием зарубежной страны как места отдыха, сообщил РИА Новости глава комитета Совфеда по регламенту... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T07:01
2023-12-26T07:01
россия
людмила нарусова
ксения собчак
вячеслав тимченко
совет федерации рф
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Никто из сенаторов не писал заявление на отпуск с указанием зарубежной страны как места отдыха, сообщил РИА Новости глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко. "Сенаторы должны информировать руководство Совета Федерации о намерении выехать за рубеж. Пока никто не писал (соответствующее) заявление на отпуск", - сказал Тимченко. Он пояснил, что каникулы после Нового года будут у всех законодателей. Но, если сенатор решил поехать за границу, он должен написать заявление на отпуск с указанием места отдыха. "Запретов жестких нет, есть просто рекомендации не посещать недружественные страны", - уточнил Тимченко. По словам законодателя, "подавляющее большинство сенаторов собираются отдыхать в России". Он добавил, что кто-то может поехать и в Белоруссию. Тимченко также напомнил, что с февраля вступает в силу закон, который прописывает нормы об информировании руководства СФ о возможных зарубежных поездках. В августе разразился скандал, когда в соцсети дочь сенатора Людмилы Нарусовой Ксения Собчак опубликовала видео, в котором говорит, что находится в испанской Марбелье. На видео также присутствует сама Нарусова. При этом политик тогда заявила РИА Новости, что находится в Санкт-Петербурге, а не в Испании. Впоследствии Тимченко сообщил РИА Новости, что Нарусова летом без согласования с руководством Совфеда посетила страны НАТО, в связи с этим ей направлено предупреждение. В аппарате Совфеда уточнили, что Нарусова пропустила без объяснения два пленарных заседания.
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россия, людмила нарусова, ксения собчак, вячеслав тимченко, совет федерации рф, нато, политика
Россия, Людмила Нарусова, Ксения Собчак, Вячеслав Тимченко, Совет Федерации РФ, НАТО, Политика
Большинство сенаторов собираются отдыхать в России, сообщил Тимченко

Тимченко: никто из сенаторов не писал заявление на отпуск с выездом за рубеж

© Фото : Совет Федерации Федерального Собрания Российской ФедерацииЗаседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© Фото : Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Заседание Совета Федерации РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Никто из сенаторов не писал заявление на отпуск с указанием зарубежной страны как места отдыха, сообщил РИА Новости глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко.
«
"Сенаторы должны информировать руководство Совета Федерации о намерении выехать за рубеж. Пока никто не писал (соответствующее) заявление на отпуск", - сказал Тимченко.
Он пояснил, что каникулы после Нового года будут у всех законодателей. Но, если сенатор решил поехать за границу, он должен написать заявление на отпуск с указанием места отдыха.
"Запретов жестких нет, есть просто рекомендации не посещать недружественные страны", - уточнил Тимченко.
По словам законодателя, "подавляющее большинство сенаторов собираются отдыхать в России". Он добавил, что кто-то может поехать и в Белоруссию.
Тимченко также напомнил, что с февраля вступает в силу закон, который прописывает нормы об информировании руководства СФ о возможных зарубежных поездках.
В августе разразился скандал, когда в соцсети дочь сенатора Людмилы Нарусовой Ксения Собчак опубликовала видео, в котором говорит, что находится в испанской Марбелье. На видео также присутствует сама Нарусова. При этом политик тогда заявила РИА Новости, что находится в Санкт-Петербурге, а не в Испании.
Впоследствии Тимченко сообщил РИА Новости, что Нарусова летом без согласования с руководством Совфеда посетила страны НАТО, в связи с этим ей направлено предупреждение. В аппарате Совфеда уточнили, что Нарусова пропустила без объяснения два пленарных заседания.
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РоссияЛюдмила НарусоваКсения СобчакВячеслав ТимченкоСовет Федерации РФНАТОПолитика
 
 
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