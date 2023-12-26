https://ria.ru/20231226/sng-1918252404.html
Путин и лидеры СНГ прибыли в музей-заповедник "Петергоф"
Путин и лидеры СНГ прибыли в музей-заповедник "Петергоф" - РИА Новости, 26.12.2023
Путин и лидеры СНГ прибыли в музей-заповедник "Петергоф"
Президент РФ Владимир Путин вместе с коллегами по СНГ, которые прибыли в Санкт-Петербург для участия в неформальном саммите объединения, приехали в... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T17:21
2023-12-26T17:21
2023-12-26T17:44
россия
петергоф
владимир путин
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общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин вместе с коллегами по СНГ, которые прибыли в Санкт-Петербург для участия в неформальном саммите объединения, приехали в музей-заповедник Петергоф. Традиционный неформальный саммит лидеров Содружества во вторник начался не за столом переговоров, а в ходе экскурсии по дворцово-парковым комплексам Северной столицы. Днем они уже побывали в музее-заповеднике "Павловск", где их встретили колядками и концертом симфонического оркестра, и в Царском селе, где для высоких гостей было приготовлено театрализованное костюмированное шоу в стиле народных гуляний. В Петергофе лидеры планируют осмотреть Большой Петергофский дворец и оценить красоту его внутреннего убранства. Завершится неформальный саммит СНГ беседой в Константиновском дворце в Стрельне. Прибывавших во дворец лидеров встречал почётный караул и духовой оркестр в исторических мундирах. У них также была возможность немного пройтись по заснеженному Петергофу и полюбоваться знаменитым ансамблем Большого каскада.Президент Азербайджана Ильхам Алиев, пропустивший поход в Павловский дворец из за переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, присоединился к лидерам во время экскурсии по Царском селу и Петергофу, а вот белорусского лидера видно не было.В настоящее время Петергоф является самым посещаемым музеем России. Сегодня музей-заповедник "Петергоф" – это 33 музея, 414 Га парков и садов, более 150 фонтанов. Уникальность фонтанной системы как памятника истории и культуры – отсутствие насосных станций. Как и 300 лет назад, благодаря инженерной мысли, вода течет за счет естественного перепада высот между Ропшинской возвышенностью и уровнем, на котором находятся фонтаны. Именно поэтому петергофские фонтаны работают каждый день с утра до вечера с конца апреля по середину октября. В состав музея-заповедника входит не только Верхний сад и Нижний парк с фонтанами и музеями на его территории, но и дворцово-парковые ансамбли "Александрия" и "Ораниенбаум", а также Ольгин и Царицын павильоны на островах Колонистского парка и Дворец Петра I в Стрельне с петровским огородом.
https://ria.ru/20231226/gatchina-1918216325.html
https://ria.ru/20231226/sammit-1918225170.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, петергоф, владимир путин, снг, общество
Россия, Петергоф, Владимир Путин, СНГ, Общество
Путин и лидеры СНГ прибыли в музей-заповедник "Петергоф"
Путин вместе с участниками неформального саммита СНГ приехал в Петергоф
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин вместе с коллегами по СНГ, которые прибыли в Санкт-Петербург для участия в неформальном саммите объединения, приехали в музей-заповедник Петергоф.
Традиционный неформальный саммит лидеров Содружества во вторник начался не за столом переговоров, а в ходе экскурсии по дворцово-парковым комплексам Северной столицы. Днем они уже побывали в музее-заповеднике "Павловск", где их встретили колядками и концертом симфонического оркестра, и в Царском селе
, где для высоких гостей было приготовлено театрализованное костюмированное шоу в стиле народных гуляний.
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В Петергофе лидеры планируют осмотреть Большой Петергофский дворец и оценить красоту его внутреннего убранства. Завершится неформальный саммит СНГ беседой в Константиновском дворце в Стрельне
.
Прибывавших во дворец лидеров встречал почётный караул и духовой оркестр в исторических мундирах. У них также была возможность немного пройтись по заснеженному Петергофу и полюбоваться знаменитым ансамблем Большого каскада.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев, пропустивший поход в Павловский дворец из за переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, присоединился к лидерам во время экскурсии по Царском селу и Петергофу, а вот белорусского лидера видно не было.
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Петергоф – парадная летняя резиденция российских императоров. Он задумывался и строился Петром I как грандиозный триумфальный памятник, прославляющий величие России, завоевавшей в ходе Северной войны столь необходимый и желанный выход к Балтийскому морю.
В настоящее время Петергоф является самым посещаемым музеем России. Сегодня музей-заповедник "Петергоф" – это 33 музея, 414 Га парков и садов, более 150 фонтанов. Уникальность фонтанной системы как памятника истории и культуры – отсутствие насосных станций. Как и 300 лет назад, благодаря инженерной мысли, вода течет за счет естественного перепада высот между Ропшинской возвышенностью и уровнем, на котором находятся фонтаны. Именно поэтому петергофские фонтаны работают каждый день с утра до вечера с конца апреля по середину октября.
В состав музея-заповедника входит не только Верхний сад и Нижний парк с фонтанами и музеями на его территории, но и дворцово-парковые ансамбли "Александрия" и "Ораниенбаум", а также Ольгин
и Царицын павильоны на островах Колонистского парка и Дворец Петра I в Стрельне с петровским огородом.
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