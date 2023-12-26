https://ria.ru/20231226/smartfony-1918253392.html

Китайские смартфоны стали самыми продаваемыми в салонах "МегаФона" и Yota

Китайские смартфоны стали самыми продаваемыми в салонах "МегаФона" и Yota - РИА Новости, 26.12.2023

Китайские смартфоны стали самыми продаваемыми в салонах "МегаФона" и Yota

По итогам 2023 года китайские бренды смартфонов стали самыми популярными в объединенной розничной сети "Мегафона" и Yota, сообщает пресс-служба мобильного... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T17:25

2023-12-26T17:25

2023-12-26T17:25

россия

смартфоны

мегафон

yota

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918252676_0:271:3072:1999_1920x0_80_0_0_abea6d97d0f02047de85853eab04342f.jpg

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. По итогам 2023 года китайские бренды смартфонов стали самыми популярными в объединенной розничной сети "Мегафона" и Yota, сообщает пресс-служба мобильного оператора. Лидером продаж впервые стала марка Realme с показателем 20%. На втором месте оказался бренд Honor (19,4%), на третьем – Xiaomi (19%). Также в первую пятерку вошли китайский Tecno с показателем 17% и корейский Samsung (12%). Доля продаж Apple снизилась до 8%, говорится в сообщении. В 2022 году лидерство делили между собой бренды Samsung (24%) и Xiaomi (24%), на третьем месте был Realme (21%), на четвертом Tecno (11%) и пятым шел Apple (10%). Похожая ситуация была и в 2021 году. Тогда рейтинг популярных брендов возглавлял Samsung с долей 39%, на втором месте располагался Xiaomi (29%), а замыкал тройку лидеров Apple (12%). Китайские бренды смартфонов Realme и ZTE тогда имели долю продаж 8% и 6% соответственно, добавили в пресс-службе. "Гиганты индустрии смартфонов Apple и Samsung планомерно теряют аудиторию поклонников в России. Поставки устройств этих брендов по-прежнему осуществляются регулярно, но сказывается отсутствие маркетинговой активности и рост цен. В результате мы видим значительное сокращение доли рынка прежних лидеров", — отмечает директор департамента по стратегии и развитию продаж "Мегафона" Давид Борзилов, слова которого приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20231212/kitayskie_smartfony-1915090234.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, смартфоны, мегафон, yota