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Китайские смартфоны стали самыми продаваемыми в салонах "МегаФона" и Yota - РИА Новости, 26.12.2023
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17:25 26.12.2023
https://ria.ru/20231226/smartfony-1918253392.html
Китайские смартфоны стали самыми продаваемыми в салонах "МегаФона" и Yota
Китайские смартфоны стали самыми продаваемыми в салонах "МегаФона" и Yota - РИА Новости, 26.12.2023
Китайские смартфоны стали самыми продаваемыми в салонах "МегаФона" и Yota
По итогам 2023 года китайские бренды смартфонов стали самыми популярными в объединенной розничной сети "Мегафона" и Yota, сообщает пресс-служба мобильного... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T17:25
2023-12-26T17:25
россия
смартфоны
мегафон
yota
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. По итогам 2023 года китайские бренды смартфонов стали самыми популярными в объединенной розничной сети "Мегафона" и Yota, сообщает пресс-служба мобильного оператора. Лидером продаж впервые стала марка Realme с показателем 20%. На втором месте оказался бренд Honor (19,4%), на третьем – Xiaomi (19%). Также в первую пятерку вошли китайский Tecno с показателем 17% и корейский Samsung (12%). Доля продаж Apple снизилась до 8%, говорится в сообщении. В 2022 году лидерство делили между собой бренды Samsung (24%) и Xiaomi (24%), на третьем месте был Realme (21%), на четвертом Tecno (11%) и пятым шел Apple (10%). Похожая ситуация была и в 2021 году. Тогда рейтинг популярных брендов возглавлял Samsung с долей 39%, на втором месте располагался Xiaomi (29%), а замыкал тройку лидеров Apple (12%). Китайские бренды смартфонов Realme и ZTE тогда имели долю продаж 8% и 6% соответственно, добавили в пресс-службе. "Гиганты индустрии смартфонов Apple и Samsung планомерно теряют аудиторию поклонников в России. Поставки устройств этих брендов по-прежнему осуществляются регулярно, но сказывается отсутствие маркетинговой активности и рост цен. В результате мы видим значительное сокращение доли рынка прежних лидеров", — отмечает директор департамента по стратегии и развитию продаж "Мегафона" Давид Борзилов, слова которого приводятся в сообщении.
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россия, смартфоны, мегафон, yota
Россия, Смартфоны, Мегафон, Yota

Китайские смартфоны стали самыми продаваемыми в салонах "МегаФона" и Yota

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПосетитель разговаривает с продавцом-консультантом в офисе компании "Мегафон" в Москве
Посетитель разговаривает с продавцом-консультантом в офисе компании Мегафон в Москве - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Посетитель разговаривает с продавцом-консультантом в офисе компании "Мегафон" в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. По итогам 2023 года китайские бренды смартфонов стали самыми популярными в объединенной розничной сети "Мегафона" и Yota, сообщает пресс-служба мобильного оператора.
Лидером продаж впервые стала марка Realme с показателем 20%. На втором месте оказался бренд Honor (19,4%), на третьем – Xiaomi (19%). Также в первую пятерку вошли китайский Tecno с показателем 17% и корейский Samsung (12%). Доля продаж Apple снизилась до 8%, говорится в сообщении.
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В 2022 году лидерство делили между собой бренды Samsung (24%) и Xiaomi (24%), на третьем месте был Realme (21%), на четвертом Tecno (11%) и пятым шел Apple (10%). Похожая ситуация была и в 2021 году. Тогда рейтинг популярных брендов возглавлял Samsung с долей 39%, на втором месте располагался Xiaomi (29%), а замыкал тройку лидеров Apple (12%). Китайские бренды смартфонов Realme и ZTE тогда имели долю продаж 8% и 6% соответственно, добавили в пресс-службе.
"Гиганты индустрии смартфонов Apple и Samsung планомерно теряют аудиторию поклонников в России. Поставки устройств этих брендов по-прежнему осуществляются регулярно, но сказывается отсутствие маркетинговой активности и рост цен. В результате мы видим значительное сокращение доли рынка прежних лидеров", — отмечает директор департамента по стратегии и развитию продаж "Мегафона" Давид Борзилов, слова которого приводятся в сообщении.
 
РоссияСмартфоныМегафонYota
 
 
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