https://ria.ru/20231226/sk-1918162690.html

В Новгородской области подросток убил своих друзей, предложив им наркотики

В Новгородской области подросток убил своих друзей, предложив им наркотики - РИА Новости, 26.12.2023

В Новгородской области подросток убил своих друзей, предложив им наркотики

Несовершеннолетний житель города Чудово, предложивший подросткам наркотики, после употребления которых двое скончались, осужден на 7 лет лишения свободы,... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T13:34

2023-12-26T13:34

2023-12-26T13:34

происшествия

новгородская область

чудово

россия

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 26 дек - РИА Новости. Несовершеннолетний житель города Чудово, предложивший подросткам наркотики, после употребления которых двое скончались, осужден на 7 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Новгородской области. По версии следствия, 14 сентября 2022 года в Чудово обвиняемый предложил своим несовершеннолетним знакомым незаконно приобретенное им наркотическое средство, те отказались. Но не отказались другие его знакомые, 15 и 16 лет, впоследствии двое из них были обнаружены без сознания, еще двое - без признаков жизни. Было возбуждено уголовное дело. Подросток обвинялся в склонении несовершеннолетних к потреблению наркотических средств, повлекшее по неосторожности смерть двух потерпевших, а также в незаконном хранении наркотиков и их сбыте. "Приговором суда несовершеннолетнему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231212/politseyskie-1915415568.html

новгородская область

чудово

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происшествия, новгородская область, чудово, россия