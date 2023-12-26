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В Новгородской области подросток убил своих друзей, предложив им наркотики
В Новгородской области подросток убил своих друзей, предложив им наркотики - РИА Новости, 26.12.2023
В Новгородской области подросток убил своих друзей, предложив им наркотики
Несовершеннолетний житель города Чудово, предложивший подросткам наркотики, после употребления которых двое скончались, осужден на 7 лет лишения свободы,... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T13:34
2023-12-26T13:34
2023-12-26T13:34
происшествия
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 26 дек - РИА Новости. Несовершеннолетний житель города Чудово, предложивший подросткам наркотики, после употребления которых двое скончались, осужден на 7 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Новгородской области. По версии следствия, 14 сентября 2022 года в Чудово обвиняемый предложил своим несовершеннолетним знакомым незаконно приобретенное им наркотическое средство, те отказались. Но не отказались другие его знакомые, 15 и 16 лет, впоследствии двое из них были обнаружены без сознания, еще двое - без признаков жизни. Было возбуждено уголовное дело. Подросток обвинялся в склонении несовершеннолетних к потреблению наркотических средств, повлекшее по неосторожности смерть двух потерпевших, а также в незаконном хранении наркотиков и их сбыте. "Приговором суда несовершеннолетнему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - говорится в сообщении.
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происшествия, новгородская область, чудово, россия
Происшествия, Новгородская область, Чудово, Россия
В Новгородской области подросток убил своих друзей, предложив им наркотики
СК: в Новгородской области подросток убил друзей наркотиками и получил семь лет