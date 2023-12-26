https://ria.ru/20231226/sk-1918120703.html

Экс-председатель правительства Кузбасса предстанет перед судом

Экс-председатель правительства Кузбасса предстанет перед судом - РИА Новости, 26.12.2023

Экс-председатель правительства Кузбасса предстанет перед судом

Участники организованной преступной группы, среди которых бывший председатель правительства Кузбасса и экс-глава Ленинск-Кузнецкого городского округа Вячеслав... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T11:48

2023-12-26T11:48

2023-12-26T11:48

происшествия

ленинск-кузнецкий

россия

кемеровская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_983ba988d00d7cfdcd205cff6a2cfb34.jpg

КЕМЕРОВО, 26 дек – РИА Новости. Участники организованной преступной группы, среди которых бывший председатель правительства Кузбасса и экс-глава Ленинск-Кузнецкого городского округа Вячеслав Телегин, пойдут под суд за хищение более 70 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба СУСК РФ.Как сообщает пресс-служба СУСК РФ по Кемеровской области, завершено расследование дела в отношении 54-летнего бывшего главы Ленинск-Кузнецкого городского округа, 64-летнего бывшего заместителя главы по строительству, 57-летней председателя комитета по управлению муниципальным имуществом, 51-летней бывшей директора и 40-летнего главного инженера коммерческой организации, которые обвиняются по 30 эпизодам мошенничества, совершенного организованной группой в особо крупном размере. По версии следствия, в результате незаконно заключенных со строительной фирмой 30 муниципальных контрактов на выполнение в Ленинск-Кузнецком городском округе работ по благоустройству и подведению инженерно-технических сетей к многоквартирным домам, которые она обязалась возвести, муниципальному бюджету был нанесен ущерб на сумму почти в 73 миллиона рублей. Хищения происходили, когда главой Ленинск-Кузнецка был Телегин. В мае 2018-го он был назначен на должность заместителя губернатора Кемеровской области по жилищно-коммунальному и дорожному комплексу, затем стал первым замгубернатора – председателем правительства Кузбасса. Подал в отставку 5 августа 2022 года из-за ухудшения состояния здоровья, а в декабре его обвинили по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Дело связывают со строительной фирмой, для которой Телегин, по данным следствия, пролоббировал заключение муниципальных контрактов почти на 73 миллиона рублей. "Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовные дела с утвержденными обвинительными заключениями направлены в суд для рассмотрения по существу", – сообщает ведомство. Фигурантам избрана мера пресечения, связанная с изоляцией от общества, на их имущество и денежные средства наложен арест, также отмечается в релизе. Телегин находится под домашним арестом.

https://ria.ru/20231226/sud-1918115452.html

https://ria.ru/20231226/inoagent-1918116479.html

ленинск-кузнецкий

россия

кемеровская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ленинск-кузнецкий, россия, кемеровская область