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Экс-председатель правительства Кузбасса предстанет перед судом
Экс-председатель правительства Кузбасса предстанет перед судом - РИА Новости, 26.12.2023
Экс-председатель правительства Кузбасса предстанет перед судом
Участники организованной преступной группы, среди которых бывший председатель правительства Кузбасса и экс-глава Ленинск-Кузнецкого городского округа Вячеслав... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T11:48
2023-12-26T11:48
2023-12-26T11:48
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КЕМЕРОВО, 26 дек – РИА Новости. Участники организованной преступной группы, среди которых бывший председатель правительства Кузбасса и экс-глава Ленинск-Кузнецкого городского округа Вячеслав Телегин, пойдут под суд за хищение более 70 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба СУСК РФ.Как сообщает пресс-служба СУСК РФ по Кемеровской области, завершено расследование дела в отношении 54-летнего бывшего главы Ленинск-Кузнецкого городского округа, 64-летнего бывшего заместителя главы по строительству, 57-летней председателя комитета по управлению муниципальным имуществом, 51-летней бывшей директора и 40-летнего главного инженера коммерческой организации, которые обвиняются по 30 эпизодам мошенничества, совершенного организованной группой в особо крупном размере. По версии следствия, в результате незаконно заключенных со строительной фирмой 30 муниципальных контрактов на выполнение в Ленинск-Кузнецком городском округе работ по благоустройству и подведению инженерно-технических сетей к многоквартирным домам, которые она обязалась возвести, муниципальному бюджету был нанесен ущерб на сумму почти в 73 миллиона рублей. Хищения происходили, когда главой Ленинск-Кузнецка был Телегин. В мае 2018-го он был назначен на должность заместителя губернатора Кемеровской области по жилищно-коммунальному и дорожному комплексу, затем стал первым замгубернатора – председателем правительства Кузбасса. Подал в отставку 5 августа 2022 года из-за ухудшения состояния здоровья, а в декабре его обвинили по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Дело связывают со строительной фирмой, для которой Телегин, по данным следствия, пролоббировал заключение муниципальных контрактов почти на 73 миллиона рублей. "Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовные дела с утвержденными обвинительными заключениями направлены в суд для рассмотрения по существу", – сообщает ведомство. Фигурантам избрана мера пресечения, связанная с изоляцией от общества, на их имущество и денежные средства наложен арест, также отмечается в релизе. Телегин находится под домашним арестом.
https://ria.ru/20231226/sud-1918115452.html
https://ria.ru/20231226/inoagent-1918116479.html
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происшествия, ленинск-кузнецкий, россия, кемеровская область
Происшествия, Ленинск-Кузнецкий, Россия, Кемеровская область
Экс-председатель правительства Кузбасса предстанет перед судом
СК: бывший глава правительства Кузбасса пойдет под суд за хищение 70 млн рублей
КЕМЕРОВО, 26 дек – РИА Новости.
Участники организованной преступной группы, среди которых бывший председатель правительства Кузбасса и экс-глава Ленинск-Кузнецкого городского округа Вячеслав Телегин, пойдут под суд за хищение более 70 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба
СУСК РФ.
Как сообщает пресс-служба СУСК РФ по Кемеровской области
, завершено расследование дела в отношении 54-летнего бывшего главы Ленинск-Кузнецкого городского округа, 64-летнего бывшего заместителя главы по строительству, 57-летней председателя комитета по управлению муниципальным имуществом, 51-летней бывшей директора и 40-летнего главного инженера коммерческой организации, которые обвиняются по 30 эпизодам мошенничества, совершенного организованной группой в особо крупном размере.
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По версии следствия, в результате незаконно заключенных со строительной фирмой 30 муниципальных контрактов на выполнение в Ленинск-Кузнецком городском округе работ по благоустройству и подведению инженерно-технических сетей к многоквартирным домам, которые она обязалась возвести, муниципальному бюджету был нанесен ущерб на сумму почти в 73 миллиона рублей.
Хищения происходили, когда главой Ленинск-Кузнецка был Телегин. В мае 2018-го он был назначен на должность заместителя губернатора Кемеровской области по жилищно-коммунальному и дорожному комплексу, затем стал первым замгубернатора – председателем правительства Кузбасса. Подал в отставку 5 августа 2022 года из-за ухудшения состояния здоровья, а в декабре его обвинили по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Дело связывают со строительной фирмой, для которой Телегин, по данным следствия, пролоббировал заключение муниципальных контрактов почти на 73 миллиона рублей.
«
"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовные дела с утвержденными обвинительными заключениями направлены в суд для рассмотрения по существу", – сообщает ведомство.
Фигурантам избрана мера пресечения, связанная с изоляцией от общества, на их имущество и денежные средства наложен арест, также отмечается в релизе. Телегин находится под домашним арестом.
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