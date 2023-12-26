https://ria.ru/20231226/sitnikova-1918198352.html
Силовики задержали мэра Кургана, сообщил источник
Силовики задержали мэра Кургана, сообщил источник - РИА Новости, 26.12.2023
Силовики задержали мэра Кургана, сообщил источник
Силовики задержали мэра Кургана Елену Ситникову, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T14:41
2023-12-26T14:41
2023-12-26T15:27
происшествия
курган
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918197818_0:59:2195:1294_1920x0_80_0_0_894d12d38e7634dc464d66ce83ed6267.jpg
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Силовики задержали мэра Кургана Елену Ситникову, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "В настоящее время Елена Ситникова задержана, с ней работают правоохранители", —сказал собеседник агентства. Другие детали не приводятся.Ситникова возглавила областной центр 7 июля 2021 года решением Курганской городской думы. До этого она занимала должность замглавы Кургана, руководила департаментом социальной политики.
https://ria.ru/20231216/moshennichestvo-1916248049.html
курган
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918197818_237:0:2188:1463_1920x0_80_0_0_34895c7047ac9a360818abe8ed78b5ef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курган
Силовики задержали мэра Кургана, сообщил источник
Силовики задержали мэра Кургана Елену Ситникову
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Силовики задержали мэра Кургана Елену Ситникову, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"В настоящее время Елена Ситникова задержана, с ней работают правоохранители", —сказал собеседник агентства.
Другие детали не приводятся.
Ситникова возглавила областной центр 7 июля 2021 года решением Курганской городской думы. До этого она занимала должность замглавы Кургана, руководила департаментом социальной политики.
В Петербурге задержали экс-сенатора по делу о мошенничестве