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Силовики задержали мэра Кургана, сообщил источник - РИА Новости, 26.12.2023
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14:41 26.12.2023 (обновлено: 15:27 26.12.2023)
https://ria.ru/20231226/sitnikova-1918198352.html
Силовики задержали мэра Кургана, сообщил источник
Силовики задержали мэра Кургана, сообщил источник - РИА Новости, 26.12.2023
Силовики задержали мэра Кургана, сообщил источник
Силовики задержали мэра Кургана Елену Ситникову, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T14:41
2023-12-26T15:27
происшествия
курган
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Силовики задержали мэра Кургана Елену Ситникову, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "В настоящее время Елена Ситникова задержана, с ней работают правоохранители", —сказал собеседник агентства. Другие детали не приводятся.Ситникова возглавила областной центр 7 июля 2021 года решением Курганской городской думы. До этого она занимала должность замглавы Кургана, руководила департаментом социальной политики.
https://ria.ru/20231216/moshennichestvo-1916248049.html
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происшествия, курган
Происшествия, Курган
Силовики задержали мэра Кургана, сообщил источник

Силовики задержали мэра Кургана Елену Ситникову

© Фото : Елена Ситникова/VKЕлена Ситникова
Елена Ситникова - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© Фото : Елена Ситникова/VK
Елена Ситникова. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Силовики задержали мэра Кургана Елену Ситникову, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"В настоящее время Елена Ситникова задержана, с ней работают правоохранители", —сказал собеседник агентства.
Другие детали не приводятся.
Ситникова возглавила областной центр 7 июля 2021 года решением Курганской городской думы. До этого она занимала должность замглавы Кургана, руководила департаментом социальной политики.
Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
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ПроисшествияКурган
 
 
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