https://ria.ru/20231226/sitnikova-1918198352.html

Силовики задержали мэра Кургана, сообщил источник

Силовики задержали мэра Кургана, сообщил источник - РИА Новости, 26.12.2023

Силовики задержали мэра Кургана, сообщил источник

Силовики задержали мэра Кургана Елену Ситникову, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T14:41

2023-12-26T14:41

2023-12-26T15:27

происшествия

курган

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Силовики задержали мэра Кургана Елену Ситникову, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "В настоящее время Елена Ситникова задержана, с ней работают правоохранители", —сказал собеседник агентства. Другие детали не приводятся.Ситникова возглавила областной центр 7 июля 2021 года решением Курганской городской думы. До этого она занимала должность замглавы Кургана, руководила департаментом социальной политики.

https://ria.ru/20231216/moshennichestvo-1916248049.html

курган

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2023

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происшествия, курган