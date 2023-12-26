https://ria.ru/20231226/shtab-1918137105.html

В Великом Новгороде открыли избирательный штаб Путина

В Великом Новгороде открыли избирательный штаб Путина - РИА Новости, 26.12.2023

В Великом Новгороде открыли избирательный штаб Путина

В Великом Новгороде начал работу региональный избирательный штаб кандидата в президенты Российской Федерации Владимира Путина, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T12:31

2023-12-26T12:31

2023-12-26T12:31

великий новгород

владимир путин

россия

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918136033_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_b837db968f3383b439d99eb53398807d.jpg

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 26 дек - РИА Новости. В Великом Новгороде начал работу региональный избирательный штаб кандидата в президенты Российской Федерации Владимира Путина, передает корреспондент РИА Новости. Сопредседателями штаба стали ректор Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого Юрий Боровиков, педагог дополнительного образования Дворца детско-юношеского творчества имени Лени Голикова Ирина Федотова, писатель, историк, почетный гражданин Великого Новгорода Виктор Смирнов. "Для нас большая честь работать в штабе Владимира Путина. Мы сделаем всё, чтобы необходимые процедуры были соблюдены четко и скрупулезно. Владимир Владимирович идет на выборы самовыдвиженцем, потому что для нашего президента главное – это доверие граждан. Он опирается на людей из разных социальных групп и профессий. Это видно и по нашему штабу - мы из разных сфер", - заявила на открытии Федотова. Штаб располагается в центре Великого Новгорода на улице Прусская, 22. Работает ежедневно с 9.00 до 18.00. Для обеспечения взаимодействия с избирателями на его площадке будет работать общественная приемная кандидата. Глава государства Владимир Путин идет на выборы как самовыдвиженец, по закону для регистрации ему необходимо заручиться поддержкой не менее чем 300 тысяч россиян. Подписи в поддержку кандидата нужно предоставить в ЦИК РФ с 27 декабря до 31 января, после чего Центризбирком проверит их, рассмотрит все документы и в течение 10 дней примет решение о регистрации кандидата на выборы или отказе в ней. Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года.

https://ria.ru/20231223/podpisi-1917632297.html

https://ria.ru/20231226/rossiya-1918108334.html

великий новгород

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

великий новгород, владимир путин, россия, политика