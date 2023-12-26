https://ria.ru/20231226/shelf-1918336874.html

В ООН заявили, что не слышали об обращении США в Комиссию по шельфу

В ООН заявили, что не слышали об обращении США в Комиссию по шельфу - РИА Новости, 26.12.2023

В ООН заявили, что не слышали об обращении США в Комиссию по шельфу

Член Комиссии ООН по границам континентального шельфа Эстевао Маханджане заявил РИА Новости, что не слышал, чтобы США обращались в орган в связи со своим... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T23:25

2023-12-26T23:25

2023-12-26T23:27

в мире

сша

арктика

совет федерации рф

оон

стефан дюжаррик

константин косачев

берингово море

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1917876443_0:192:2958:1856_1920x0_80_0_0_9229efff40914f787e9211153319e9ba.jpg

ООН, 26 дек - РИА Новости. Член Комиссии ООН по границам континентального шельфа Эстевао Маханджане заявил РИА Новости, что не слышал, чтобы США обращались в орган в связи со своим недавним заявлением о расширении шельфа. Американские власти на прошлой неделе опубликовали официальные карты расширенного континентального шельфа, который начинается за пределами 200 морских миль от побережья в Арктике, Атлантике, Беринговом море, Тихом океане, двух участков Мексиканского залива и у Марианских островов. Как следует из пояснения госдепартамента, определенные США границы их расширенного континентального шельфа не создают территориальных споров с Россией, но потребуют урегулирования с Канадой и Японией. "Как член Комиссии я никогда не слышал о том, чтобы США подали заявку в Комиссию ООН по границам континентального шельфа", - сказал Маханджане, отвечая на вопрос о том, согласовывали ли США свои притязания на расширение шельфа с секретариатом Комиссии. "Мне ничего не известно о притязаниях США", - добавил он. Корреспондент РИА Новости также направил запрос в секретариат Комиссии ООН по границам континентального шельфа. Там лишь обратили внимание на список заявок на сайте Комиссии. В их числе нет заявки от США. Между тем в Секретариате ООН также заявили, что не получали официальных уведомлений от США об их намерениях относительно континентального шельфа. "Секретариат не был официально уведомлен об этих публикациях. Мы не можем что-либо комментировать", - сказал РИА Новости официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. Ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачев напомнил, что претензии на континентальный шельф рассматриваются Комиссией ООН по границам континентального шельфа. Мандат Комиссии основывается на Конвенции ООН по морскому праву 1982 года (пункт 8 статьи 76), указал парламентарий. При этом США до сих пор не ратифицировали данную конвенцию. В пункте 8 статьи 76 говорится, что "данные о границах континентального шельфа за пределами 200 морских миль от исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря, представляются соответствующим прибрежным государством в Комиссию по границам континентального шельфа..." В ней также сказано: "Комиссия дает прибрежным государствам рекомендации по вопросам, касающимся установления внешних границ их континентального шельфа. Границы шельфа, установленные прибрежным государством на основе указанных рекомендаций, являются окончательными и для всех обязательны". США до сих пор не ратифицировали Конвенцию ООН по морскому праву.

https://ria.ru/20231225/arktika-1918012205.html

https://ria.ru/20231225/ssha-1917940053.html

сша

арктика

берингово море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, арктика, совет федерации рф, оон, стефан дюжаррик, константин косачев, берингово море