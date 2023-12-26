В ООН заявили, что не слышали об обращении США в Комиссию по шельфу
Член Комиссии ООН по шельфу не слышал об обращении в нее США по Арктике
© Devin PowellЛедокол береговой охраны США в научно-исследовательском походе в Чукотском море Северного Ледовитого океана
© Devin Powell
Ледокол береговой охраны США в научно-исследовательском походе в Чукотском море Северного Ледовитого океана. Архивное фото
ООН, 26 дек - РИА Новости. Член Комиссии ООН по границам континентального шельфа Эстевао Маханджане заявил РИА Новости, что не слышал, чтобы США обращались в орган в связи со своим недавним заявлением о расширении шельфа.
Американские власти на прошлой неделе опубликовали официальные карты расширенного континентального шельфа, который начинается за пределами 200 морских миль от побережья в Арктике, Атлантике, Беринговом море, Тихом океане, двух участков Мексиканского залива и у Марианских островов. Как следует из пояснения госдепартамента, определенные США границы их расширенного континентального шельфа не создают территориальных споров с Россией, но потребуют урегулирования с Канадой и Японией.
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"Как член Комиссии я никогда не слышал о том, чтобы США подали заявку в Комиссию ООН по границам континентального шельфа", - сказал Маханджане, отвечая на вопрос о том, согласовывали ли США свои притязания на расширение шельфа с секретариатом Комиссии.
"Мне ничего не известно о притязаниях США", - добавил он.
Корреспондент РИА Новости также направил запрос в секретариат Комиссии ООН по границам континентального шельфа. Там лишь обратили внимание на список заявок на сайте Комиссии. В их числе нет заявки от США.
Между тем в Секретариате ООН также заявили, что не получали официальных уведомлений от США об их намерениях относительно континентального шельфа. "Секретариат не был официально уведомлен об этих публикациях. Мы не можем что-либо комментировать", - сказал РИА Новости официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
Ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачев напомнил, что претензии на континентальный шельф рассматриваются Комиссией ООН по границам континентального шельфа. Мандат Комиссии основывается на Конвенции ООН по морскому праву 1982 года (пункт 8 статьи 76), указал парламентарий. При этом США до сих пор не ратифицировали данную конвенцию.
В пункте 8 статьи 76 говорится, что "данные о границах континентального шельфа за пределами 200 морских миль от исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря, представляются соответствующим прибрежным государством в Комиссию по границам континентального шельфа..." В ней также сказано: "Комиссия дает прибрежным государствам рекомендации по вопросам, касающимся установления внешних границ их континентального шельфа. Границы шельфа, установленные прибрежным государством на основе указанных рекомендаций, являются окончательными и для всех обязательны".
США до сих пор не ратифицировали Конвенцию ООН по морскому праву.